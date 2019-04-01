《經濟通通訊社１日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６﹒７１９３，較上個交易日升
１４２點子。
人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早高開１８２點子，報６﹒７０２０，上個交易日即
期匯率收盤報６﹒７２０２。
國家外匯管理局副局長宣昌能日前在博鰲論壇上表示，中國的外債佔比較小，且外匯儲備量
居全世界第一，人民銀行和外匯局也出台了宏觀審慎政策和逆周期措施來遏制企業外幣債務的過
度積累。在這輪變化中，相信中國完全能夠抵禦得住國際資本流動帶來的影響。（ｃａ）
01/04/2019 09:43
【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市升１８２點子，報６﹒７０２０
《經濟通通訊社１日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６﹒７１９３，較上個交易日升
１４２點子。
人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早高開１８２點子，報６﹒７０２０，上個交易日即
期匯率收盤報６﹒７２０２。
國家外匯管理局副局長宣昌能日前在博鰲論壇上表示，中國的外債佔比較小，且外匯儲備量
居全世界第一，人民銀行和外匯局也出台了宏觀審慎政策和逆周期措施來遏制企業外幣債務的過
度積累。在這輪變化中，相信中國完全能夠抵禦得住國際資本流動帶來的影響。（ｃａ）
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