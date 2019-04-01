【貿易開戰】中國外交部：劉鶴已啟程前往美國繼續中美經貿磋商

《經濟通通訊社１日專訊》外交部發言人耿爽１日主持例行記者會，有記者就中美經貿高級

別磋商進展情況提問。耿爽透露，關於第九輪中美經貿高級別磋商，劉鶴副總理已啟程前往美國

。此前，商務部發言人在上周已回答了有關提問。

耿爽表示，希望雙方在已經取得的實質性進展的基礎上，能夠共同努力，相向而行，落實好

兩國元首達成的重要共識，能夠爭取達成一個互利、共贏的協議。（ｃａ）

