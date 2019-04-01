【ＦＯＣＵＳ】脫歐「肥皂劇」攤牌，下季主角將換人？

【ＦＯＣＵＳ】時間進入４月，距離歐盟額外應允延遲兩周的英國脫歐大限「４．１２」，

僅剩下約十日，死結仍難解。隨著「鐵娘子２﹒０」珊珊（Ｔｈｅｒｅｓａ Ｍａｙ）的脫歐協

議周末（３月２９日）三闖下議院再遭鎩羽而歸，未來數日，英國將迎來無協議脫歐、類似關稅

同盟的「偽脫歐」，甚至唐寧街１０號易主？上演逾兩年的脫歐「肥皂劇」本周將迎來攤牌。



＊死限若再延，料須參與歐洲議會大選＊



下議院舉行第三次投票前，不服輸的珊珊不惜放低身段表態「一旦通過即辭職」，惟協議仍

以５８票之差未獲通過。此意味著，英國恐只剩下兩個選擇：一，４月１２日無協議脫歐；二，

再向布魯塞爾申請延遲脫歐，惟恐不可避免參與５月底歐洲議會大選－－無論何種選項，都意味

著震盪和撕裂。

就選項一而言，包括多位內閣部長在內的１７０名保守黨成員敦促首相，無論有無協議都須

如期「４．１２」脫歐。但與此同時，前往議會網站聯署請願要求政府撤回第５０條並重新考慮

脫歐計劃的簽名數，最新已突破６００萬個。

儘管英鎊兌美元仍遠高於１月時的低點１﹒２４４１，反映市場仍押注無協議脫歐可能性甚

低，惟「新興市場之父」麥樸思（Ｍａｒｋ Ｍｏｂｉｕｓ）就指，一旦成真英鎊兌美元難免將

暴跌至１算；歐洲央行管理委員會成員Ｋｌａａｓ Ｋｎｏｔ亦稱，市場定價未能反映風險。

選項二的代價同樣沉重，珊珊早在第三次投票前對國民發表電視演講時就表示，在國家逼切

需要所有人重新團結起來的時刻，如英國大搞議會競選活動，將造成更多的痛苦和分裂。



＊珊珊擬最後一博，提前大選結果難料＊



下議院將於周一就脫歐方案進行投票，外界關注，上周三（２７日）於「指示性投票」

（ｉｎｄｉｃａｔｉｖｅ ｖｏｔｅｓ）中以８票之差即可勝出的「關稅同盟」選項會否勝出。

而司法部長高克（Ｄａｖｉｄ Ｇａｕｋｅ）就暗示，首相或須接受議會支持的更溫和的英國脫

歐方案。

不過，「打不死」的珊珊正準備最後一博，以提前大選逼使黨友接受自己的脫歐方案。事緣

工黨黨魁郝爾彬素有拜相野心，加上民調顯示工黨支持率跑贏保守黨５個百分點，倘若真的舉行

提前大選，保守黨或不單失議席，唐寧街１０號更恐易主。

因此，倘若珊珊以此為要脅並攜協議四度硬闖國會，擔心工黨上台的保守黨甚至北愛民主統

一黨議員，或在最後一刻轉為支持她的方案，此從前三次投票差距愈來愈小（２３０、１４９、

５８票）和前外相約翰遜轉為支持她的方案可見一斑。

「鐵娘子２﹒０」是將爆冷勝出，兌現自己「必將完成的事業」，如期於１２日前帶領英國

順利脫歐？還是與現實妥協，接受另一軟脫歐方案？甚至黯然下台？高盛就預期，經修改後協議

獲下議院批准的可能為４５％，不脫歐的可能為４０％，無協議脫歐的可能為１５％。

無論結果如何，唯一可以肯定的是，倘若郝爾彬真的入主唐寧街１０號，英國的脫歐肥皂劇

勢將更加混亂。（經濟通通訊社 俞瑾）

