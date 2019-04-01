【北水炒Ｄ乜】北水湧入港股３６億，買融創金茂平保工行沽中車

《經濟通通訊社１日專訊》中美貿易談判前景可期，港股周五跟隨外圍高開３７點。盤中資

金大舉流入中資金融股，港股亦愈升愈有，於中午收市前更先行突破二萬九關，午後更最多漲

３２５點，最終收市升２７６點或０﹒９６％，報２９０５１點，收復１０天（２９００２點）

及２０天線（２８９０４點）兼重上二萬九關。

北水周五淨流入港股３６﹒１３億元人民幣，北水淨買入最多的個股依次是融創

（０１９１８）、金茂（００８１７）及平保（０２３１８）；淨賣出最多的依次是中車

（０１７６６）及太平（００９６６）。

主板成交重上千億關，錄得１２２２億元，較昨日增加３２﹒６％，其中港股通成交

１５６﹒３５億元，佔總成交１２﹒８％。



＊融創工行績後獲垂青，中車太平遭離棄＊



融創去年溢利增長超過五成，表現驚艷，股價升３﹒７％，３﹒１億元北水加速部署該股；

同業金茂升８﹒５％，北水淨買入２﹒８億元。平保股價升２﹒５％，獲２﹒２億北水追捧。工

行放榜，淨利潤按年增加４﹒０６％，略遜於市場預期，收市跌０﹒９％，惟仍然有逾１﹒８億

元北水買入。

萬洲（００２８８）周五繼續有１﹒７億元北水淨流入，累計１１日獲買入３６﹒４億元。

中車全年純利按年僅升４﹒８％，遭中金大降目標價，股價散水８％，１﹒１億元北水離場

；太平去年淨利潤同比增長１２﹒２％，但仍有９１８７萬元北水周五流出該股。（ｅｙ）

