《日入而息》劉鑾雄就逃犯條例修訂申司法覆核，港股創逾９個月高

《今天重點》﹡華置前主席劉鑾雄就政府修例入稟高院申司法覆核；林鄭月娥稱不會撤回修

例，批泛民遊行偏離修訂目的和內容

﹡澳門３月份博彩毛收入同比跌０﹒４％，跌幅低於市場預期

﹡本港２月份零售業總銷貨價值出乎意料下跌１０﹒１％

﹡友邦表示自願醫保計劃推最低價優惠，部分客戶可免核保；保誠表示現有客

戶轉投自願醫保計劃需進行簡易核保；宏利表示自願醫保提供八至九折保費

優惠，將推延期年金；信諾靈活計劃提供每年最高保障限額５００萬元



《即日市況》﹡Ａ股急漲，港股全日升５１０點，收報２９５６２點，創逾９個月高



《深滬股市》﹡滬指收漲２﹒６％創業板大漲４％，兩市成交破萬億



《美元匯價》﹡金價因美元強勢受壓，重要支持１２７５美元；歐元最新報１﹒１２３１

╱３４，日圓最新報１１１﹒０３╱０４



《公司業績》﹡多隻股份今早宣布停牌，大部分涉延遲公布業績

﹡君實生物（０１８７７）上年虧蝕擴大至逾７億元人民幣，不派息

﹡遠大中國（０２７８９）去年多賺３０﹒４％，不派息

﹡麥盛資本（０１１９４）去年虧損擴大至４﹒６６億元，不派息

﹡新濠（００２００）去年多賺逾一成至５﹒２２億元，末期息２﹒３５仙

﹡中國高速傳動（００６５８）去年盈利跌５４％，派息８仙

﹡瀛晟科學（００２０９）暫停買賣，待發表２０１８年年度業績

﹡第一拖拉機（０００３８）上年盈轉虧１３億元人民幣，不派息

﹡金風科技（０２２０８）去年多賺５﹒３％，派息２５分

﹡華君國際（００３７７）延遲刊發年度業績，今日上午起暫停交易



《公司資訊》﹡力寶華潤（００１５６）收購開發軟件模塊及系統，涉資９２０萬元

﹡中生製藥（０１１７７）料今年銷售目標有雙位數增長，研發開支佔收入約

１０％

﹡中銀香港與同系公司合作推「延期年金計劃」及「自願醫保計劃」

﹡李小加稱港交所（００３８８）投資深圳初創公司提升科技，或會再作收購

；５Ｇ時代會出現新的證券交易模式

﹡卓佳表示股票無紙化刺激交投，香港市場會更有效率

﹡招商局港口（００１４４）海港聯盟以減少物流成本為目標，不希望造成壟

斷

﹡易生活（００２２３）終止收購Ｏ２Ｏ電商業務

﹡冠君（０２７７８）與９家銀行簽訂５３億元五年期無抵押貸款融資

﹡致豐工業（０１７１０）向主席及執董各售２５００萬股，涉資２３００萬

﹡揚科集團（０１４６０）擬增購銷售點業務公司２４％股權

﹡華興資本（０１９１１）就發放紅股向三方購買現有股份，涉１０１２萬美

元

﹡綠城服務（０２８６９）收購澳洲幼教集團５６％股權，涉資近７０００萬

澳元

﹡友邦表示自願醫保計劃推最低價優惠，部分客戶可免核保

﹡保誠表示現有客戶轉投自願醫保計劃需進行簡易核保

﹡譽宴（０１４８３）折讓近一成一配股，集資償還主席貸款

﹡宏利表示自願醫保提供八至九折保費優惠，將推延期年金

﹡傳遞娛樂（０１３２６）執行董事黃栢鳴辭任，今日起生效

﹡專業旅運（０１２３５）營運總監及執董甘子銘將於６月辭任

﹡鴻騰（０６０８８）執行董事ＧＩＬＬＥＳＰＩＥ辭任，由Ｐｉｐｋｉｎ接

任

﹡莫裕庭今日起出任阿爾法（００９４８）首席財務官

﹡中金（０３９０８）騰訊與阿里巴巴入股有助公司數字化轉型，科創板發展

利行業

﹡寶威控股（０００２４）第二批逾萬噸鋰輝石精礦已付運

﹡重慶銀行（０１９６３）料今年淨息差將逐步企穩，有望持續改善

﹡中國能源建設（０３９９６）附屬公司簽訂巴基斯坦Ｍｏｈｍａｎｄ電站項

目合同

﹡中國新城鎮（０１２７８）３月城鎮化固定收益類投資組合總額為３０﹒２

億元人民幣



《國企紅籌》﹡聯通集團合併重組旗下聯通在線、聯通導航

﹡中冶（０１６１８）去年第四季新簽合同額按年增９﹒４％

﹡兗州煤業（０１１７１）今年煤炭價格將在中高位震盪運行

﹡南京熊貓電子擬（００５５３）終止投資上海熊貓機器人科技項目

﹡國電科環（０１２９６）旗下煙台龍源訂１１億元人民幣結構性存款

﹡晨鳴（０１８１２）紙業擬發行短期融資券及中期票據共１９０億元人民幣

﹡廣汽（０２２３８）冀今年銷量增８％，新能源汽車補貼影響成本

﹡金川（０２３６２）剛果（金）銅鈷礦場引入滬Ａ金誠信礦業

﹡中遠海控（０１９１９）今年前景看法謹慎樂觀，低硫油新規增成本

﹡瑞港（００３５７）與母公司轉讓海南美蘭機場資產協議終止



《神州民企》﹡中國忠旺（０１３３３）正於國內及海外尋找具潛力的併購對象

﹡騰訊（００７００）推全球首款美食ＡＩ「風味探測器」，助食客變真正美

食家；馬化騰稱５Ｇ和ＡＩ雙核驅動，加快產業互聯網發展

﹡首控（０１２６９）出售開封項目，涉資逾２億元人民幣

﹡國美零售（００４９３）冀明年扭虧，料今年開店８９６間

﹡碧桂園（０２００７）旗下全資附屬擬公開發行５﹒９億元人民幣債券

﹡中能（０１０９６）以８０５８萬元人民幣收購礦業公司五成一股權

﹡楓葉教育（０１３１７）上月底楓葉學校入讀學生總數為４﹒１萬名，按年

增３８％

﹡聯眾（０６８９９）將電競及ＷＰＴ業務併入Ｂｌａｃｋ Ｒｉｄｇｅ

﹡富力地產（０２７７７）３月銷售收入按年升１％



《中國要聞》﹡３月財新製造業ＰＭＩ升至５０﹒８八個月高，勝預期

﹡統計局表示製造業活動加快內需改善，進出口動力仍不足

﹡國務院表示以北京冬奧會為契機發展冰雪運動

﹡國資委調研中國黃金、北新建材，強調穩妥推進混改

﹡銀保監表示復星保德信等３公司獲准經營稅延養老保險

﹡衛健委等三部門５月起將芬太尼類物質列入管制

﹡貿戰不改金融開放，摩通野村獲批設內地控股合資券商

﹡摩根大通表示設控股證券公司，加強中國在岸業務能力

﹡阿里巴巴去年納稅５１６億元人民幣，穩居互聯網行業首位

﹡國家金融與發展實驗室表示去年上市公司財務質量下滑

﹡匯豐中國完成內地首筆區塊鏈跨境信用證業務

﹡網信辦發首批區塊鏈項目備案名單，ＢＡＴ均有份

﹡生態環境部劉華稱今年會有核電項目陸續開工建設

﹡發改委公布三代核電首批項目試行上網電價

﹡ＩＭＦ表示中國債券納入彭博巴克萊指數具里程碑意義

﹡湖北利川市兩豬場爆發非洲豬瘟疫情

﹡人行表示流動性總量處較高水平，逆回購操作九連停；３月末抵押補充貸款

餘額逾３﹒５萬億元

﹡內地今起降增值稅率，分析料ＰＰＩ現一次性明顯下跌

﹡新西蘭總理訪華時將討論拒絕華為參與５Ｇ投標決定

﹡中國外交部表示劉鶴已啟程前往美國繼續中美經貿磋商

﹡愷英網絡實控人、８０後富豪王悅失聯，此前盡押持股

﹡歐盟給予中國６６００噸鴨肉的單獨國別出口配額

﹡第十一批游戲版號新增６７個，騰訊網易再次缺席

﹡中證監與法國金融市場管理局簽署金融合作諒解備忘錄



《寶島快訊》﹡台股平收，報１０６４２﹒６３點



《其他消息》﹡林鄭月娥稱不會撤回修例，批泛民遊行偏離修訂目的和內容

﹡華置前主席劉鑾雄就政府修例入稟高院申司法覆核

﹡許智峯今自辯，批設「狗仔隊」違反私隱條例

﹡公民黨促以累進方式徵收，陳帆稱日後再說

﹡自由黨表示若政府強硬推行，亦應以取得滿意紙起為計

﹡保監局表示扣稅優惠為延期年金市場注入龐大動力

﹡立法會通過促政府研究開徵非港人持有的二手單位空置稅

﹡本港２月份零售業總銷貨價值出乎意料下跌１０﹒１％

﹡多行業喜獲減稅「大紅包」，製造業成最大受益者

﹡中原十大屋苑周末錄１３宗成交，按周升８﹒３％

﹡深股通額度全日用３１﹒２億元；滬股通額度全日用５﹒６億元，外資陸股

通流入３１億元

﹡澳門３月份博彩毛收入同比跌０﹒４％，跌幅低於市場預期

﹡羅兵咸永道表示本港首季ＩＰＯ集資額按年跌１７％至２０３億元

﹡信諾靈活計劃提供每年最高保障限額５００萬元

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