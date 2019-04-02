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即市新聞

02/04/2019 07:46

《日出而作》道指升３２９點，十年期債息上２﹒５厘，油價漲２％

　　《外圍重點》歐美主要股市指數收市：　
　　
　　　　　　　　紐約道瓊斯　　　　２６２５８．４２　升　３２９．７４點╱１．２７％　
　　　　　　　　標普５００　　　　　２８６７．１９　升　　３２．７９點╱１．１６％　
　　　　　　　　納斯達克　　　　　　７８２８．９１　升　　９９．５９點╱１．２９％　
　　　　　　　　倫敦富時１００　　　７３１７．３８　升　　３８．１９點╱０．５２％　
　　　　　　　　法蘭克福ＤＡＸ　　１１６８１．９９　升　１５５．９５點╱１．３５％　
　　　　　　　　巴黎ＣＡＣ４０　　　５４０５．５３　升　　５５．００點╱１．０３％　
　　
　　　　　　　﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１１１．４６，歐元兌美元１．１２０７

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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