《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２６２５８．４２ 升 ３２９．７４點╱１．２７％
標普５００ ２８６７．１９ 升 ３２．７９點╱１．１６％
納斯達克 ７８２８．９１ 升 ９９．５９點╱１．２９％
倫敦富時１００ ７３１７．３８ 升 ３８．１９點╱０．５２％
法蘭克福ＤＡＸ １１６８１．９９ 升 １５５．９５點╱１．３５％
巴黎ＣＡＣ４０ ５４０５．５３ 升 ５５．００點╱１．０３％
﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１１１．４６，歐元兌美元１．１２０７
02/04/2019 07:46
《日出而作》道指升３２９點，十年期債息上２﹒５厘，油價漲２％
《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２６２５８．４２ 升 ３２９．７４點╱１．２７％
標普５００ ２８６７．１９ 升 ３２．７９點╱１．１６％
納斯達克 ７８２８．９１ 升 ９９．５９點╱１．２９％
倫敦富時１００ ７３１７．３８ 升 ３８．１９點╱０．５２％
法蘭克福ＤＡＸ １１６８１．９９ 升 １５５．９５點╱１．３５％
巴黎ＣＡＣ４０ ５４０５．５３ 升 ５５．００點╱１．０３％
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