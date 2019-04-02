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即市新聞

02/04/2019 07:50

《盤前攻略》港股今早料高開不足百點，短期內有機試３００００關

　　《經濟通通訊社２日專訊》美國ＩＳＭ製造業數據勝預期，刺激美股大漲，而１０年期美國
國債孳息率反彈１０點子。個股方面，蘋果將降低手機售價刺激銷量，股價升０﹒６８％；重型
機械製造商卡特彼勒漲３﹒５１％；內地中證監摩通於中國設立證券公司，股份大升３﹒３７％
；聯和技術有追捧股價裂口高收３﹒３４％。道指最終收報２６２５８點，升３２９點或
１﹒２７％。納指收報７８２８點，升９９點或１﹒２９％。標普５００指數收報２８６７點，
升１﹒１６％。
　
＊夜期微升，ＡＤＲ普遍漲＊
　
　　港股夜期收報２９６５９點，升７３點，高水９７點。
　　港股ＡＤＲ比例指數升１５７點，報２９７１９點。預託證券普遍造好，騰訊升１﹒４６％
，折合港元報３７０﹒３２元。匯控升１﹒２６％，折合港元報６５﹒５７元。中移動升
０﹒５２％，折合港元報７８﹒５１。友邦升０﹒１９％，折合港元報７６﹒２５元。長和跌
０﹒３％，折合港元報８３﹒８４。中行跌０﹒４３％，折合港元報３﹒６７元。國壽升
０﹒２２％，折合港元報２１﹒４５元。中海油升０﹒２４％，折合港元報１４﹒９８元。中石
化升１﹒１８％，折合港元報６﹒３５元。中聯通升０﹒６７％，折合港元報１０﹒１３元。
　
＊中美經濟數據意外齊造好＊
　
　　中國ＰＭＩ數據造好，刺激港股上日（１日）高收逾五百點，而美國ＩＳＭ製造數據亦勝預
期，有「黑期」之稱的新加坡ＨＳ５０指數現報２９６３８點，升７０點或０﹒２４％，預料港
股將會持續上揚，而港股由於日前突破３月１９日阻力位２９４８６點，因此繼續上行機會大，
並直接挑戰三萬點關係，惟市場需要更多好消息或相關經濟數據支持才能上行，預料今早高開不
足百點，波幅在二百點以內。（ｕｌ）

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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