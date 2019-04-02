《盤前攻略》港股今早料高開不足百點，短期內有機試３００００關

《經濟通通訊社２日專訊》美國ＩＳＭ製造業數據勝預期，刺激美股大漲，而１０年期美國

國債孳息率反彈１０點子。個股方面，蘋果將降低手機售價刺激銷量，股價升０﹒６８％；重型

機械製造商卡特彼勒漲３﹒５１％；內地中證監摩通於中國設立證券公司，股份大升３﹒３７％

；聯和技術有追捧股價裂口高收３﹒３４％。道指最終收報２６２５８點，升３２９點或

１﹒２７％。納指收報７８２８點，升９９點或１﹒２９％。標普５００指數收報２８６７點，

升１﹒１６％。



＊夜期微升，ＡＤＲ普遍漲＊



港股夜期收報２９６５９點，升７３點，高水９７點。

港股ＡＤＲ比例指數升１５７點，報２９７１９點。預託證券普遍造好，騰訊升１﹒４６％

，折合港元報３７０﹒３２元。匯控升１﹒２６％，折合港元報６５﹒５７元。中移動升

０﹒５２％，折合港元報７８﹒５１。友邦升０﹒１９％，折合港元報７６﹒２５元。長和跌

０﹒３％，折合港元報８３﹒８４。中行跌０﹒４３％，折合港元報３﹒６７元。國壽升

０﹒２２％，折合港元報２１﹒４５元。中海油升０﹒２４％，折合港元報１４﹒９８元。中石

化升１﹒１８％，折合港元報６﹒３５元。中聯通升０﹒６７％，折合港元報１０﹒１３元。



＊中美經濟數據意外齊造好＊



中國ＰＭＩ數據造好，刺激港股上日（１日）高收逾五百點，而美國ＩＳＭ製造數據亦勝預

期，有「黑期」之稱的新加坡ＨＳ５０指數現報２９６３８點，升７０點或０﹒２４％，預料港

股將會持續上揚，而港股由於日前突破３月１９日阻力位２９４８６點，因此繼續上行機會大，

並直接挑戰三萬點關係，惟市場需要更多好消息或相關經濟數據支持才能上行，預料今早高開不

足百點，波幅在二百點以內。（ｕｌ）

