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02/04/2019 09:22

港股五連揚後，今續高開１７４點報２９７３６點，國指升７３點

　　《經濟通通訊社２日專訊》隔晚美國製造業數據勝預期，從而刺激美股造好。港股五連升累
漲１０３８點或３﹒６％後，今早亦高開１７４點，其中匯證看好友邦（０１２９９），目標價
看９２元，刺激友邦股價高開逾２％並創歷史新高。另外，石藥（０１０９３）及重磅股中移動
（００９４１）亦升逾１﹒７％。恆指開報２９７３６，升１７４點或升０﹒５９％，主板成交
４７﹒２６億元。國企指數開報１１６３１點，升７３點或０﹒６４％。
　　重磅股方面，匯控（００００５）升０﹒４６％，報６５﹒０５元；港交所（００３８８）
升０﹒５８％，報２７９﹒２元；騰訊（００７００）漲１﹒３７％，報３７０元；中移動
走高１﹒７３％，報７９﹒４５元；友邦揚２﹒１５％，報８０﹒８元。

　　恆指十大升幅股份表現如下：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　友邦保險（０１２９９）　　８０﹒８０元　　　升２﹒１５％
　　石藥集團（０１０９３）　　１５﹒１８元　　　升１﹒７４％
　　中國移動（００９４１）　　７９﹒４５元　　　升１﹒７３％
　　領展　　（００８２３）　　９４﹒００元　　　升１﹒５７％
　　中生製藥（０１１７７）　　　７﹒４３元　　　升１﹒５０％
　　騰訊控股（００７００）　３７０﹒００元　　　升１﹒３７％
　　吉利汽車（００１７５）　　１５﹒７６元　　　升１﹒２９％
　　金沙中國（０１９２８）　　４１﹒９５元　　　升１﹒２１％
　　工商銀行（０１３９８）　　　５﹒９８元　　　升１﹒１８％
　　中海外　（００６８８）　　３１﹒３０元　　　升１﹒１３％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｕｌ）

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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