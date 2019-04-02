《盤後部署》Ａ股漲勢放慢，港股六連升後料高位整固

《經濟通通訊社２日專訊》港股在美股及Ａ股造好下，繼續在高位等候突破時機，今早高開

１７４點報２９７３６點，再創逾九個月高新，惟已是全日最高位，之後走勢反覆，最低見

２９５３４點，最終今日收市報２９６２４點，升６２點，連升六日。主板成交１０７９﹒５６

億元下跌１６％。

國企指數報１１５４６，下跌１０點或下跌０﹒０９％。

Ａ股走勢同樣反覆，上證指數盤中在３１６４點至３１９３點之間波動，無法突破３２００

點關口，最終收報３１７６點，升６點或０﹒２％。深證成指收跌７點或０﹒０７％，報

１０２６０點。兩市成交達１０３８４億元人民幣。



＊大摩料美國經濟下行＊



港股昨日在內地經濟數據超預期帶動下造好，明日（３日）繼續有相關數據公布，包括公布

財新中國綜合採購經理人指數（ＰＭＩ）及服務業採購經理人指數，後者數值預計為５２﹒３，

曾於今年２月降至５１﹒１創四個月最低。不過，由於市場參考日前的官方數據，普遍預期製造

業出現復甦，服務業亦有望回升，因此對Ａ股及港股提供上升動力有限。

環球經濟方面，大摩發表報告，指美國經濟有七成機會將於一年內進入下行軌道﹐若經濟數

據持續惡化，最快甚至在下個月就由擴張轉為低迷。大摩分析師Ｓｅｒｅｎａ Ｔａｎｇ指出，

在回測之後更顯示，如今經濟低迷的可能性，甚至高於金融危機之前，也高於網路泡沫破滅前之

水平。不過，實時模型顯示，美國今年經濟衰退的可能性依然低於１０％。儘管道指昨日（１日

）突破２６０００點，但高位回調機會大；加上未來若令市場驚喜的經濟數據欠奉，資金將會轉

趨謹慎，對國債息率構成壓力，亦影響全球股市氣氛。



＊港股三萬點阻力仍大＊



港股六連漲，收復上月底之下跌裂口之餘，更連日創逾九個月新高。不過，全球經濟增長放

緩的憂慮未減，現時下定論指經濟回升的勢頭仍然言之尚早。相對美股，Ａ股走勢對港股的影響

力更甚，滬指連漲兩日後於３２００點遇到阻力，今日與港股一樣高開低走，收市出現陰燭，反

映相關利好數據已大致在市場消化。

不過，恆指目前ＭＡＣＤ線的ＤＩＦ線突破ＤＥＡ線，顯示買入訊號，加上ＲＳＩ數值只是

６４水平未算超買，故短期大幅回落機會不大，料會繼續在高位整固，但３００００點仍是重大

阻力位，因此難以在沒有新的利好消息下往上闖，而上周低位約２８４５０點是支持位。

（ｙｋ）

