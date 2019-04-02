《外地經濟》歐元區３月通脹意外放緩至１﹒４％

《經濟通通訊社２日專訊》歐元區１９國３月整體通脹率從上月的１﹒５意外％降至１﹒４

％，市場原預期錄得持平，亦遠低於歐洲央行近２％的目標。

備受關注的扣除波動較大食品及能源的核心通脹降至１％，為２０１８年４月以來新低。雖

然薪酬正在上漲，就業處於創紀錄高位，但消費者物價一再令人失望，而潛在通脹依然疲弱，令

央行面臨更巨大的壓力。（ｍｎ）

