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02/04/2019 08:52

《外地經濟》歐元區３月通脹意外放緩至１﹒４％

　　《經濟通通訊社２日專訊》歐元區１９國３月整體通脹率從上月的１﹒５意外％降至１﹒４
％，市場原預期錄得持平，亦遠低於歐洲央行近２％的目標。
　　備受關注的扣除波動較大食品及能源的核心通脹降至１％，為２０１８年４月以來新低。雖
然薪酬正在上漲，就業處於創紀錄高位，但消費者物價一再令人失望，而潛在通脹依然疲弱，令
央行面臨更巨大的壓力。（ｍｎ）

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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