《經濟通通訊社２日專訊》澳洲央行利率一如預期維持於１﹒５％不變，認為全球經濟前景
依然良好，但下行風險繼續增加，當中已見到國際貿易增長減慢。
央行續指，澳洲就業市場依然強勁，就業明顯增加，預計將能進一步推動薪酬增長，但速度
緩慢。
央行又表示，目前通脹偏低兼且穩定，預計未來數年基礎通脹將緩步下升，但所需時間較原
先預期更長，預計今明兩年基本通脹率分別為２％及２﹒２５％。（ｍｎ）
02/04/2019 13:45
《地區經濟》澳洲央行維持利率不變，符合市場預期
《經濟通通訊社２日專訊》澳洲央行利率一如預期維持於１﹒５％不變，認為全球經濟前景
依然良好，但下行風險繼續增加，當中已見到國際貿易增長減慢。
央行續指，澳洲就業市場依然強勁，就業明顯增加，預計將能進一步推動薪酬增長，但速度
緩慢。
央行又表示，目前通脹偏低兼且穩定，預計未來數年基礎通脹將緩步下升，但所需時間較原
先預期更長，預計今明兩年基本通脹率分別為２％及２﹒２５％。（ｍｎ）
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