《經濟通通訊社２日專訊》根據ｃｏｉｎｄｅｓｋ﹒ｃｏｍ，比特幣今日下午突然大幅抽升
兩成，高見４９６１﹒７８美元，現仍升１３﹒２％，報４６７３﹒１１美元。
有市場人士表示，比特幣期貨亦最多升兩成，認為比特幣價格突然抽升可能與本周在南韓首
爾舉行的區塊鏈論壇有關。在去年４月舉行論壇時比特幣期貨亦急升３成，但在其後兩個月抹去
所有升幅，故相信今次比特幣價格上升可能同樣屬於短暫。（ｍｎ）
02/04/2019 15:01
【代幣風暴】比特幣下午最多急升兩成，逼近５０００美元
《經濟通通訊社２日專訊》根據ｃｏｉｎｄｅｓｋ﹒ｃｏｍ，比特幣今日下午突然大幅抽升
兩成，高見４９６１﹒７８美元，現仍升１３﹒２％，報４６７３﹒１１美元。
有市場人士表示，比特幣期貨亦最多升兩成，認為比特幣價格突然抽升可能與本周在南韓首
爾舉行的區塊鏈論壇有關。在去年４月舉行論壇時比特幣期貨亦急升３成，但在其後兩個月抹去
所有升幅，故相信今次比特幣價格上升可能同樣屬於短暫。（ｍｎ）
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