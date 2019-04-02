《經濟通通訊社２日專訊》歐盟負責英國脫歐事務談判首席代表巴尼耶表示，最近數日英國
無協議退出歐盟的可能性已經變得愈來愈大。
他表示，歐盟仍希望英國能避免硬脫歐的出現，並已準備好接受英國留在關稅聯盟，或效法
挪威模式。
巴尼耶又指，在４月１２日脫歐之前，英國只剩下三個選擇，包括接受現有的脫歐協議、無
協議脫歐，或要求長期推遲脫歐，但長期推遲脫歐將導致英國參加５月的歐洲議會選舉。（ｍｎ
）
02/04/2019 16:26
【脫歐之後】歐盟脫歐事務談判代表：英國無協議脫歐可能性增加
《經濟通通訊社２日專訊》歐盟負責英國脫歐事務談判首席代表巴尼耶表示，最近數日英國
無協議退出歐盟的可能性已經變得愈來愈大。
他表示，歐盟仍希望英國能避免硬脫歐的出現，並已準備好接受英國留在關稅聯盟，或效法
挪威模式。
巴尼耶又指，在４月１２日脫歐之前，英國只剩下三個選擇，包括接受現有的脫歐協議、無
協議脫歐，或要求長期推遲脫歐，但長期推遲脫歐將導致英國參加５月的歐洲議會選舉。（ｍｎ
）
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