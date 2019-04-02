《經濟通通訊社２日專訊》東正金融（０２７１８）明日（３日）主板掛牌，今日於輝立暗
盤交易系統，開市價３﹒０８元，較招股價３﹒０６元高出０﹒６５％。每手１０００股，不計
手續費賺２０元。現價報３﹒２５元高招股價６﹒２１％。
此外，該股於耀才證券暗盤交易系統中，新報３﹒２元高招股價４﹒５８％。（ｙｋ）
02/04/2019 16:19
【新股上市】東正金融暗盤開３﹒０８元，高上市價不到１％
《經濟通通訊社２日專訊》東正金融（０２７１８）明日（３日）主板掛牌，今日於輝立暗
盤交易系統，開市價３﹒０８元，較招股價３﹒０６元高出０﹒６５％。每手１０００股，不計
手續費賺２０元。現價報３﹒２５元高招股價６﹒２１％。
此外，該股於耀才證券暗盤交易系統中，新報３﹒２元高招股價４﹒５８％。（ｙｋ）
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