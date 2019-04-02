《異動股》ｉＰｈｏｎｅ中國降價，高偉電子升６％，瑞聲漲近２％

《經濟通通訊社２日專訊》中國蘋果官網公布，旗下ｉＰｈｏｎｅ產品再度全面降價，刺激

蘋果概念股造好，高偉電子（０１４１５）現價上升６﹒１６％，報１﹒５５元；成交約

１１８４萬股，涉資１８７３萬元，主動買盤６０％。

瑞聲科技（０２０１８）現價上升１﹒７９％，報４８﹒４元；成交約５０３萬股，涉資２

﹒４３億元，主動買盤６３％。

增值稅減稅政策昨日正式實施，製造業等行業現行１６％的稅率降至１３％，部分廠商開始

進行減價。 據中國蘋果官網顯示，部分蘋果商品全面降價，ｉＰｈｏｎｅ ＸＲ售價６１９９

人幣起，較上周五（２９日）的６４９９人幣低約４﹒６％；ｉＰｈｏｎｅ ＸＳ及

ｉＰｈｏｎｅ ＸＳ Ｍａｘ降價５００人幣，現分別為８１９９人幣和９０９９人幣。

現時，恆生指數報２９５８３，上升２１點或上升０﹒０７％，主板成交５３６﹒４５億元

。國企指數報１１５６７，上升９點或上升０﹒０８％。

上證綜指報３１７８，上升８點或上升０﹒２６％，成交２５７８﹒５９億元人民幣。

深成指報１０２９８，上升３０點或上升０﹒３０％，成交３２５５﹒６６億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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比亞迪電子（００２８５） １０﹒３０元 下跌０﹒３９％

華顯光電 （００３３４） ０﹒９５元 下跌２﹒０６％

通達集團 （００６９８） ０﹒８８元 上升１﹒１５％

信利國際 （００７３２） １﹒４６元 上升１﹒３９％

丘鈦科技 （０１４７８） ７﹒４６元 上升３﹒７６％

富智康集團（０２０３８） ０﹒８９元 上升１﹒１４％

舜宇光學 （０２３８２） ９７﹒４５元 上升０﹒５７％

鴻騰精密 （０６０８８） ３﹒７５元 無升跌

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