  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

02/04/2019 09:37

《異動股》銀娛（２７）獲瑞信唱好，股價升逾２％創７個月高

　　《經濟通通訊社２日專訊》銀河娛樂（０００２７）現價升２﹒２１％，報５７﹒９元，暫
最佳藍籌，連升三日兼三連陽，累漲１１％，盤中高見５７﹒９元，創逾７個月高位；成交約
１５６萬股，涉資８９７０萬元，主動買盤６０％。
　　瑞信發表研究報告，維持銀娛「跑贏大市」評級，目標價維持６７﹒５元。
　　昨日澳門官方公布３月份博彩毛收入為２５８﹒４億澳門元同比跌　０﹒４％，跌幅比市場
預期的３％為低。首三個月累計毛收入７６１﹒５２億澳門元同比跌０﹒５％。
　　現時，恆生指數報２９６８６，升１２４點或升０﹒４２％，主板成交８０﹒２０億元。上
證綜指報３１７８，升７點或升０﹒２５％，成交２７７﹒７０億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　銀河娛樂（０００２７）　　５７﹒９０元　　　升２﹒２１％
　　新濠國際（００２００）　　１９﹒３２元　　　升２﹒１１％
　　澳博控股（００８８０）　　　９﹒５０元　　　升０﹒９６％
　　永利澳門（０１１２８）　　２０﹒１５元　　　升１﹒７７％
　　金沙中國（０１９２８）　　４１﹒９５元　　　升１﹒２１％
　　美高梅　（０２２８２）　　１７﹒４０元　　　升２﹒８４％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｕｌ）

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
國際動態02/04/2019
日本新年號「令和」 寄意未來滿希望
生財有道01/04/2019
《開市Good Morning》林嘉麒：上破三萬視乎經濟配合
FOCUS01/04/2019
【FOCUS】脫歐「肥皂劇」攤牌 下季主角將換人?
興證快訊01/04/2019
自願醫保
國際動態01/04/2019
朱克伯格：規管網絡 政府應更積極
生財有道29/03/2019
【放榜懶人包】本周重點藍籌股業績／焦點／投資評級 一表盡掌握
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet社創SoIN】無障畫創大賽 -「網上我最喜愛獎」公眾投票

【立即投票】「我最喜愛的社企計劃」全民投票

【etnet Bonus賞你】《野遊去保育》生態旅遊書

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金