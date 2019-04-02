《異動股》銀娛（２７）獲瑞信唱好，股價升逾２％創７個月高

《經濟通通訊社２日專訊》銀河娛樂（０００２７）現價升２﹒２１％，報５７﹒９元，暫

最佳藍籌，連升三日兼三連陽，累漲１１％，盤中高見５７﹒９元，創逾７個月高位；成交約

１５６萬股，涉資８９７０萬元，主動買盤６０％。

瑞信發表研究報告，維持銀娛「跑贏大市」評級，目標價維持６７﹒５元。

昨日澳門官方公布３月份博彩毛收入為２５８﹒４億澳門元同比跌 ０﹒４％，跌幅比市場

預期的３％為低。首三個月累計毛收入７６１﹒５２億澳門元同比跌０﹒５％。

現時，恆生指數報２９６８６，升１２４點或升０﹒４２％，主板成交８０﹒２０億元。上

證綜指報３１７８，升７點或升０﹒２５％，成交２７７﹒７０億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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銀河娛樂（０００２７） ５７﹒９０元 升２﹒２１％

新濠國際（００２００） １９﹒３２元 升２﹒１１％

澳博控股（００８８０） ９﹒５０元 升０﹒９６％

永利澳門（０１１２８） ２０﹒１５元 升１﹒７７％

金沙中國（０１９２８） ４１﹒９５元 升１﹒２１％

美高梅 （０２２８２） １７﹒４０元 升２﹒８４％

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（ｕｌ）

