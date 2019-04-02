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02/04/2019 13:34

【駐京專電】網信辦：短視頻平台６月上線「青少年防沉迷系統」

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２日北京專電》國家互聯網信息辦公室副主任楊小偉表示，
今年６月，全國主要短視頻平台將全面推廣上線「青少年防沉迷系統」，並形成統一的行業規範
。網信辦將會同有關部門，在其他視頻平台推廣「青少年防沉迷系統」，將督促平台嚴格執行每
日彈窗提示，引導家長和青少年逐步習慣這種方式。

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