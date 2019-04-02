《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２日北京專電》中國銀保監會公告，為進一步支持大病保險
業務的健康、持續經營，降低運行成本，銀保監對保險公司承辦的城鄉居民大病保險業務繼續免
徵三年保險保障基金，免徵期限自２０１９年１月１日至２０２１年１２月３１日。
銀保監稱，作為基本醫療保障制度的拓展和延伸，大病保險運營遵循「收支平衡，保本微利
」的基本原則，已實現省（區、市）全覆蓋。２０１５－２０１７年，承辦大病保險業務的保險
公司共免繳保險保障基金７﹒６８億元人民幣。
02/04/2019 16:32
【駐京專電】銀保監對城鄉居民大病保險續免徵三年保險保障基金
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２日北京專電》中國銀保監會公告，為進一步支持大病保險
業務的健康、持續經營，降低運行成本，銀保監對保險公司承辦的城鄉居民大病保險業務繼續免
徵三年保險保障基金，免徵期限自２０１９年１月１日至２０２１年１２月３１日。
銀保監稱，作為基本醫療保障制度的拓展和延伸，大病保險運營遵循「收支平衡，保本微利
」的基本原則，已實現省（區、市）全覆蓋。２０１５－２０１７年，承辦大病保險業務的保險
公司共免繳保險保障基金７﹒６８億元人民幣。
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