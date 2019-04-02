《午市前瞻》港股短線若未能穩守２９５００，有機會跌至二萬九

《經濟通通訊社２日專訊》隔晚（１日）美股三大指數走高，不過港股經歷上日大漲５００

多點，今日再升動力稍弱，雖然今早高開１７４點報２９７３６，再創逾九個月高位，但已是半

日最高位，及後升幅持續收窄，更由升轉跌最多２７點報２９５３４，最終午收２９５９０點，

升２８點或升０﹒０９％，主板成交６１４﹒６２億元。國企指數午收報１１５７０點，升１３

點或０﹒１１％。

內地Ａ股今日再漲，惟升幅大為收窄。上證午收３１８３點，升１２點或０﹒４１％；深證

午收１０３１２點，升４４點或０﹒４３％。

重磅股方面，匯控（００００５）微升０﹒６２％，報６５﹒１５元。港交所

（００３８８）行政總裁李小加指考慮推出掉期交易通等新項目，午收升０﹒７９％，報

２７９﹒８元。騰訊（００７００）一再落空遊戲版號，惟股價漲０﹒６６％，報３６７﹒４元

。中移動（００９４１）回升０﹒８３％，報７８﹒７５元。友邦（０１２９９）漲

０﹒３８％報７９﹒４元，盤中見８０﹒８０元上市新高。



＊賭收勝預期濠賭再落鑊，手機設備股走高＊



澳門博監局上日公布數據，澳門今年首季博彩毛收入約７６２億澳門元，按年下跌

０﹒５％，但跌幅比市場預期的３％為低，濠賭股昨日炒起，今日再落鑊。銀娛（０００２７）

連升三日兼三連陽，午收升３﹒６２％，報５８﹒７元，暫表現最佳藍籌。新濠國際（００２０

０）漲２﹒８５％，報１９﹒４６元。美高梅（０２２８２）升１﹒３％，報１７﹒１４元。金

沙（０１９２８）跟升１﹒２１％，報４１﹒９５元。永利澳門（０１１２８）微升

０﹒８１％，報１９﹒９６元。

中國蘋果官網公布，旗下ｉＰｈｏｎｅ產品再度全面降價，刺激相關手機設備股造好。高偉

電子（０１４１５）大漲１０﹒２７％，報１﹒６１元。瑞聲科技（０２０１８）升

１﹒４７％，報４８﹒２５元。舜宇光學（０２３８２）微升０﹒４６％，報９７﹒３５元。丘

鈦科技（０１４７８）公布擬參與其聯營公司新鉅科技增資，認購共７２０萬股新股，涉資

７﹒６６８億新台幣，午收升２﹒９２％，報７﹒４元。



＊本地地產股普遍回吐，內需受壓蒙牛下挫＊



上日反映二手樓價的中原城市領先指數再創新高，本地地產股受捧上漲，惟今日普遍出現回

吐。信和置業（０００８３）半日回吐２﹒０７％，報１５﹒１６元，暫表現最差藍籌。恆隆地

產（００１０１）跌１﹒３１％，報１９﹒６６元。新鴻基地產（０００１６）跟跌

０﹒８５％，報１４０﹒２元。長實（０１１１３）微跌０﹒２８％，報７１﹒６５元。新世界

發展（０００１７）亦跌０﹒２９％，報１３﹒６６元。嘉里（００６８３）則跌０﹒４２％，

報３５﹒３元。

內需股則在逆市下有沽壓下挫，當中蒙牛乳業（０２３１９）半日挫２﹒０５％，報

２８﹒６元。華潤啤酒（００２９１）軟２﹒２８％，報３２﹒１元。達利食品（０３７９９）

跌１﹒３８％，報５﹒７元；統一企業（００２２０）跟跌１﹒１７％，報７﹒６２元。中國旺

旺（００１５１）微跌０﹒１５％，報６﹒５２元。



＊蘇沛豐﹕金沙防守性高，宜待回落至４０元入貨＊



港股昨日收市升逾５００點，形成近３００點的上升裂口，今日繼續升勢。招銀國際策略師

蘇沛豐對《經濟通通訊社》表示，港股短期上升空間有限，估計難以突破３００００點關口，因

為近日市場上的好消息已大致消化。至於昨日中、美兩國的製造業數據均較預期好，的確有助港

股夾高，但內地ＰＭＩ數據有機會因為農曆新年工廠復工而出現短暫上升，因此市場亦都關注數

據能否持續造好。

另一方面，他認為，個別公司業績不太好，加上港元近月持續走弱，令資金流出，亦對大市

走勢構成壓力。加上內地經濟數據現反彈，中央亦會因此減少刺激經濟的措施，短期內需待中美

貿易戰真正落實協議或兩國元首會面，始對股市帶來更大支持。他預料，恆指未來走勢要視乎其

能否企穩２９５００點，若很快失守即代表近日升勢屬「假突破」，有機會跌至２９０００點，

即１０天線和２０天線水平。

銀娛及金沙今日表現亮眼，蘇沛豐分析，澳門三月份博彩數據實際並不算好，估計與內地經

濟數據向好有關，因為賭股與內地經濟發展有密切關係，預料在內地經濟轉趨穩定後，博彩業增

長將會加快。在整個板塊中，他推薦金沙，原因是其中場業務佔比高，加上股息率最高，防守性

亦相對吸引；現價買入略嫌過高，宜待股價回落至４０天再入貨，目標價是４３元。

（ｙｋ、ａｌ）

