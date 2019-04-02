「轉數快」推出逾半年，財政司司長陳茂波稱，迄今登記帳戶已達２５０萬個，共處理逾
２２００億港元及６０億元人民幣交易，並預計銀行業將於虛擬銀行投入服務後呈現新景象。
陳茂波於出席午餐會時透露，轉數快錄得２５０萬個帳戶登記，按月再增加近１０萬個，認
為只要搞好金融基建，加上科技企業的利用，就可研發出迎合市場需求的新服務。
《香港經濟日報》
02/04/2019 08:26
陳茂波：轉數快登記帳戶達２５０萬個，迄今處理逾２２００億交易
「轉數快」推出逾半年，財政司司長陳茂波稱，迄今登記帳戶已達２５０萬個，共處理逾
２２００億港元及６０億元人民幣交易，並預計銀行業將於虛擬銀行投入服務後呈現新景象。
陳茂波於出席午餐會時透露，轉數快錄得２５０萬個帳戶登記，按月再增加近１０萬個，認
為只要搞好金融基建，加上科技企業的利用，就可研發出迎合市場需求的新服務。
《香港經濟日報》
|國際動態02/04/2019
日本新年號「令和」 寄意未來滿希望
|生財有道01/04/2019
《開市Good Morning》林嘉麒：上破三萬視乎經濟配合
|FOCUS01/04/2019
【FOCUS】脫歐「肥皂劇」攤牌 下季主角將換人?
|興證快訊01/04/2019
自願醫保
|國際動態01/04/2019
朱克伯格：規管網絡 政府應更積極
|生財有道29/03/2019
【放榜懶人包】本周重點藍籌股業績／焦點／投資評級 一表盡掌握
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰