陳茂波：轉數快登記帳戶達２５０萬個，迄今處理逾２２００億交易

「轉數快」推出逾半年，財政司司長陳茂波稱，迄今登記帳戶已達２５０萬個，共處理逾

２２００億港元及６０億元人民幣交易，並預計銀行業將於虛擬銀行投入服務後呈現新景象。

陳茂波於出席午餐會時透露，轉數快錄得２５０萬個帳戶登記，按月再增加近１０萬個，認

為只要搞好金融基建，加上科技企業的利用，就可研發出迎合市場需求的新服務。

《香港經濟日報》

