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02/04/2019 08:26

陳茂波：轉數快登記帳戶達２５０萬個，迄今處理逾２２００億交易

　　「轉數快」推出逾半年，財政司司長陳茂波稱，迄今登記帳戶已達２５０萬個，共處理逾
２２００億港元及６０億元人民幣交易，並預計銀行業將於虛擬銀行投入服務後呈現新景象。
　　陳茂波於出席午餐會時透露，轉數快錄得２５０萬個帳戶登記，按月再增加近１０萬個，認
為只要搞好金融基建，加上科技企業的利用，就可研發出迎合市場需求的新服務。
《香港經濟日報》

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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