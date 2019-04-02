【新股上市】德勤：首季新股數量及規模減，料今年集資至少千八億

《經濟通通訊社２日專訊》德勤中國今天發布２０１９年第一季度中國內地與香港新股市場

的分析，分析顯示中美貿易戰磋商與脫歐的不確定性，令到今年第一度期間全球新股活動受挫。

截至上月底，香港錄得３７隻新股上市集資２０４億元，新股數量按年下跌４２％，集資金額則

減少１６％。期內ＧＥＭ新股數量大跌，以及缺乏超大型和大型新股促使新股市場整體表現大幅

放緩。

首季度，按新股集資額計，儘管香港的新股數量與規模均減少，香港交易所仍然在全球排名

第二位，而納斯達克則大幅領先。受到監管審核從嚴的影響，內地新股發行量持續低落，但是深

圳和上海的證券交易所依然超越其他主要證券交易所，在全球排行取得第三和第四位。

對於新股行業分布，全國上市業務組華南區主管合夥人劉志健表示，今年第一季度香港新股

市場數量以消費行業與科技、傳媒和電信行業繼續佔據主導地位，而去年排名第二位的房地產行

業今年新股數量明顯下滑。在融資金額方面，房地產行業的融資金額及佔比亦顯著下滑，科技、

傳媒和電信行業則急速上升。

由於宏觀經濟與政治局面於第一季度持續不明朗，故此德勤維持其對香港於２０１９年新股

活動的預測，估計大約２００隻新股集資最少１８００億元，兩隻預計每隻融資過百億元的潛在

發行人也正考慮會否於香港上市。

由於需要較高的上市市值要求，德勤相信若市場氣氛利好，資金流動性更充裕的話，市場或

會迎來１至２隻同股不同權新股上市。（ｋｙ）

