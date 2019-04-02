【本港樓市】北角月圓街１８及２０號全幢招標出售，料市值逾２億

《經濟通通訊社２日專訊》仲量聯行榮獲業主委任為獨家銷售代理，以招標形式出售北角月

圓街１８及２０號全幢，市場估計市值逾２﹒１億元。上述物業以現狀及連現有租約出售，極具

重建潛力，截標日期為５月２１日（星期二）正午１２時。

上述物業為一幢１９５５年落成的４層高唐樓，地下為商舖用途，１樓至３樓為住宅。地盤

面積約１６１８平方呎，根據北角分區計劃大綱圖，地皮現劃為「商業╱住宅」用地，高度限制

為由主水平基準線上１１０米，可以地積比率最高１５倍發展。（ｂｉ）

