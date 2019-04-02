《經濟通通訊社２日專訊》仲量聯行榮獲業主委任為獨家銷售代理，以招標形式出售北角月
圓街１８及２０號全幢，市場估計市值逾２﹒１億元。上述物業以現狀及連現有租約出售，極具
重建潛力，截標日期為５月２１日（星期二）正午１２時。
上述物業為一幢１９５５年落成的４層高唐樓，地下為商舖用途，１樓至３樓為住宅。地盤
面積約１６１８平方呎，根據北角分區計劃大綱圖，地皮現劃為「商業╱住宅」用地，高度限制
為由主水平基準線上１１０米，可以地積比率最高１５倍發展。（ｂｉ）
02/04/2019 16:26
【本港樓市】北角月圓街１８及２０號全幢招標出售，料市值逾２億
《經濟通通訊社２日專訊》仲量聯行榮獲業主委任為獨家銷售代理，以招標形式出售北角月
圓街１８及２０號全幢，市場估計市值逾２﹒１億元。上述物業以現狀及連現有租約出售，極具
重建潛力，截標日期為５月２１日（星期二）正午１２時。
上述物業為一幢１９５５年落成的４層高唐樓，地下為商舖用途，１樓至３樓為住宅。地盤
面積約１６１８平方呎，根據北角分區計劃大綱圖，地皮現劃為「商業╱住宅」用地，高度限制
為由主水平基準線上１１０米，可以地積比率最高１５倍發展。（ｂｉ）
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