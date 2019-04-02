【本港經濟】野村維持今年經濟增長１﹒６％預測，因內地需求疲弱

《經濟通通訊社２日專訊》野村發表研究報告維持香港經濟增長率由去年的３％放緩至今年

１﹒６％的預測，主要因為股市和樓市復甦並不足以抵銷內地需求減弱之影響。

野村報告指出，政府統計處昨天公布，今年２月份的零售業總銷貨價值的臨時估計為４０７

億元，按年下跌１０﹒１％，相信與內地來港旅客數字及人均消費減少有關。２月來港旅客按年

增長率由１月的２７﹒２％減慢至５﹒８％，其中內地旅客增速更由３４﹒８％顯著放緩至

３﹒７％，而零售銷售增長較旅客增長率低，亦反映內地旅客的人均消費大減，因為現時不少內

地旅客來自二、三線城市，並可通過高鐵或港珠澳大橋即日往返。

報告續指，本港ＰＭＩ由去年四季的４７﹒９上升至今年首兩個月的４８﹒３，主要得益於

樓市和股市復甦好，預計今年首季經濟按季增長率將優於去年第四季，樓價繼去年８月以來累跌

９﹒８％後，在今年１月２８日至３月１８日周內，回升４﹒４％，惟料以上快速增速將無以為

繼，因為特首林鄭月娥已表明關注市民對樓市的負擔能力，估計內地經濟惡化將持續拖累本港經

濟活動，野村預料內地經濟將繼續放緩，直至年中才可望回穩。（ｃｌ）



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