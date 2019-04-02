《經濟通通訊社２日專訊》土地註冊處今日公布，３月份的住宅樓宇買賣合約佔５２３１份
，按月上升２７﹒９％，按年亦上升２２﹒７％，涉及住宅樓宇買賣合約總值４５９億元，按月
上升２７﹒１％，按年亦升１８﹒２％。
３月份送交土地註冊處註冊的所有種類樓宇買賣合約共６４２８份，按月上升２８﹒６％，
按年亦升０﹒２％。
３月份市民查冊的次數共４６５９９４次，按月上升４９﹒３％，按年亦上升３％。
（ｃｌ）
02/04/2019 16:01
【本港樓市】３月住宅樓宇買賣合約按月上升２７﹒９％
《經濟通通訊社２日專訊》土地註冊處今日公布，３月份的住宅樓宇買賣合約佔５２３１份
，按月上升２７﹒９％，按年亦上升２２﹒７％，涉及住宅樓宇買賣合約總值４５９億元，按月
上升２７﹒１％，按年亦升１８﹒２％。
３月份送交土地註冊處註冊的所有種類樓宇買賣合約共６４２８份，按月上升２８﹒６％，
按年亦升０﹒２％。
３月份市民查冊的次數共４６５９９４次，按月上升４９﹒３％，按年亦上升３％。
（ｃｌ）
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