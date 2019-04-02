《再戰明天》劉鶴率團往美舉行經貿磋商，美公布非製造業綜合指數

《經濟通通訊社２日專訊》明日（３日），中國國務院副總理劉鶴率領貿易代表團往美舉行

經貿磋商，美國公布３月ＩＳＭ非製造業綜合指數。



＊劉鶴率領貿易代表團往美舉行經貿磋商＊



在外圍重要經濟活動上，明日，中國國務院副總理劉鶴率領的中國貿易代表團在美舉行經貿

高級別磋商。

本港時間明晚８：３０ｐｍ，法國央行副總裁古拉爾回答參議院就英國退歐的提問。同時間

，亞特蘭大聯儲總裁博斯蒂克、里奇蒙聯儲總裁巴爾金、堪薩斯城聯儲總裁喬治參加美國銀行家

協會華盛頓峰會的小組討論。



＊澳洲公布貿易及零售數據＊



在數據方面，明早８：３０ａｍ，澳洲公布２月貿易收支，料貿盈由４５﹒５億澳元下跌至

３７億澳元。澳洲２月零售銷售月率料由０﹒１％升上０﹒３％。９：４５ａｍ，中國公布３月

財新服務業採購經理人指數，料由５１﹒１升上５２﹒３。



＊德法公布服務業採購經理人指數＊



明午３：５０ｐｍ，法國公布３月服務業採購經理人指數，料由５０﹒２跌至４８﹒７；綜

合採購經理人指數料由５０﹒４下滑至４８﹒７。３：５５ｐｍ，德國公布３月服務業採購經理

人指數，料由５５﹒３回落至５４﹒９；綜合採購經理人指數料由５２﹒８跌至５１﹒５。

５：００ｐｍ，歐元區公布２月零售銷售，月率料由１﹒３％降至０﹒３％；年率料由２﹒２％

升上２﹒３％。



＊美國公布３月ＩＳＭ非製造業綜合指數＊



明晚８：１５ｐｍ，美國公布３月ＡＤＰ就業變動，料由１８﹒３萬下滑至１７﹒５萬。

９：４５ｐｍ，美國公布３月服務業採購經理人指數，料由５６下滑至５４﹒８。

１０：００ｐｍ，美國公布３月ＩＳＭ非製造業綜合指數，料由５９﹒７升上５８。



＊恆生開股東會＊



在本港，明日恆生銀行（０００１１）開股東會。

保泰人壽舉行自願醫保發布會。（ｈｏ）

