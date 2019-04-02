  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

02/04/2019 19:03

《再戰明天》劉鶴率團往美舉行經貿磋商，美公布非製造業綜合指數

　　《經濟通通訊社２日專訊》明日（３日），中國國務院副總理劉鶴率領貿易代表團往美舉行
經貿磋商，美國公布３月ＩＳＭ非製造業綜合指數。

＊劉鶴率領貿易代表團往美舉行經貿磋商＊

　　在外圍重要經濟活動上，明日，中國國務院副總理劉鶴率領的中國貿易代表團在美舉行經貿
高級別磋商。
　　本港時間明晚８：３０ｐｍ，法國央行副總裁古拉爾回答參議院就英國退歐的提問。同時間
，亞特蘭大聯儲總裁博斯蒂克、里奇蒙聯儲總裁巴爾金、堪薩斯城聯儲總裁喬治參加美國銀行家
協會華盛頓峰會的小組討論。

＊澳洲公布貿易及零售數據＊

　　在數據方面，明早８：３０ａｍ，澳洲公布２月貿易收支，料貿盈由４５﹒５億澳元下跌至
３７億澳元。澳洲２月零售銷售月率料由０﹒１％升上０﹒３％。９：４５ａｍ，中國公布３月
財新服務業採購經理人指數，料由５１﹒１升上５２﹒３。

＊德法公布服務業採購經理人指數＊

　　明午３：５０ｐｍ，法國公布３月服務業採購經理人指數，料由５０﹒２跌至４８﹒７；綜
合採購經理人指數料由５０﹒４下滑至４８﹒７。３：５５ｐｍ，德國公布３月服務業採購經理
人指數，料由５５﹒３回落至５４﹒９；綜合採購經理人指數料由５２﹒８跌至５１﹒５。
５：００ｐｍ，歐元區公布２月零售銷售，月率料由１﹒３％降至０﹒３％；年率料由２﹒２％
升上２﹒３％。

＊美國公布３月ＩＳＭ非製造業綜合指數＊

　　明晚８：１５ｐｍ，美國公布３月ＡＤＰ就業變動，料由１８﹒３萬下滑至１７﹒５萬。　
９：４５ｐｍ，美國公布３月服務業採購經理人指數，料由５６下滑至５４﹒８。
１０：００ｐｍ，美國公布３月ＩＳＭ非製造業綜合指數，料由５９﹒７升上５８。
　　
＊恆生開股東會＊

　　在本港，明日恆生銀行（０００１１）開股東會。
　　保泰人壽舉行自願醫保發布會。（ｈｏ）

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
剖析天下02/04/2019
美經濟放緩 似無可避免
專訪02/04/2019
互聯網經濟峰會金融科技論壇　定義金融新時代
生財有道02/04/2019
《開市Good Morning》熊麗萍：「數據＋政策」主導大市
FOCUS02/04/2019
【FOCUS】中國債市「入彭」 央媽再添「泡沫大鬥法」籌碼
國際動態02/04/2019
日本新年號「令和」 寄意未來滿希望
生財有道01/04/2019
《開市Good Morning》林嘉麒：上破三萬視乎經濟配合
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet社創SoIN】無障畫創大賽 -「網上我最喜愛獎」公眾投票

【立即投票】「我最喜愛的社企計劃」全民投票

【etnet Bonus賞你】《野遊去保育》生態旅遊書

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金