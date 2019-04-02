【新股上市】消息指禪遊科技擬主板上市集資最多２﹒３８億元

《經濟通通訊社２日專訊》市場消息透露，手機遊戲開發商禪遊科技（０２６６０）將於香

港主板上市，計劃發行約１﹒８億股，招股價為每股１﹒１２元至１﹒３２元，預計集資約２億

至２﹒３８億元。

禪遊科技今日下午將召開全球發售新聞發布會，國泰君安為獨家保薦人，預計４月１６日首

掛。

據報，兩名基石投資者李衛偉及姚朔斌已同意各認購公司１０００萬股。

禪遊科技創辦人之一曾李青是騰訊（００７００）創辦人之一，現為公司第三大股東。

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