中銀香港與經濟通合作推全新跨平台投資體驗，即時買賣股票及外匯

《經濟通通訊社２日專訊》中銀香港（０２３８８）宣布，與財經流動應用程式供應商《經

濟通》合作，推出全港首創的嶄新跨平台投資體驗，讓客戶使用《經濟通》旗下兩個流動應用程

式 「ｅｔｎｅｔ財經．生活」及「ｅｔｎｅｔ股票強化版ＭＱ（手機）」查詢股票╱外匯報價

及查看財經新聞時，可即時經中銀香港買賣港股、Ａ股、美股及外匯，掌握投資先機，令投資更

高效、便捷。



＊客戶交易及生活趨手機化，料跨平台買賣服務吸納更多年輕客戶群＊



中銀香港個人金融產品部助理總經理兼股票業務處主管梁美怡表示，客戶的交易及生活習慣

漸趨手機化，根據本行數據顯示，經中銀香港手機銀行進行交易的增長強勁，今年１月及２月，

經手機銀行進行證券交易的金額及筆數佔比，較去年同期分別上升４２％及２１％，而今年２月

透過手機銀行進行證券交易的人數，亦較２０１８年底增加２７％。此外，本行使用手機銀行的

客戶較傳統交易渠道的客戶活躍，每月交易筆數為傳統渠道的１﹒３倍，反映手機ＡＰＰ的發展

潛力龐大。

梁美怡表示，中銀香港繼早前推出手機銀行開立美股服務後，現更打破傳統框架，進一步將

客戶的生活習慣融入投資體驗中，推出全新跨平台股票及外匯投資買賣服務。由於不少投資者習

慣使用財經流動應用程式瀏覽即時新聞及查閱股票╱外匯價格，相信這跨平台股票及外匯投資買

賣服務，有助吸納更多年輕客戶群及鼓勵客戶進行交易。



＊客戶閱覽財經資訊時可連接及登入中銀香港，以進行交易＊



新體驗已於４月１日正式投入運作，客戶閱覽財經資訊時可立即行動，簡單一按即連接及登

入中銀香港手機銀行，相關股票╱外匯交易指示，如買賣方向、交易市場、股票編號等隨即自動

填上，讓客戶輕鬆進行交易。客戶亦可經手機銀行即時開立證券帳戶。

現客戶只需更新中銀香港手機銀行及《經濟通》Ａｐｐｓ，即可感受嶄新體驗。在新體

驗推出期內，客戶於ｅｔｎｅｔ財經Ａｐｐｓ經中銀香港買賣港股、Ａ股或美股，均各享首３筆

證券交易＄０證券佣金優惠。（ｂｉ）

