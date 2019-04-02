《小傳日記》魚缸升勢停不了，淡友無力好困擾！

《小傳日記》魚缸今日表現反覆靠穩，今朝個「孖屐」高開１７４點，報２９７３６，但已

經係全日最高位，再創逾９個月高，「孖屐」即時湧現獲利盤，升勢唔使幾耐就漏曬氣。雖然噚

日馬交賭收勝預期撐起濠賭股表現，但歐盟個邊搞緊米字國脫歐問題，所以缸友們都套一套現持

觀望態度，而中資金融佬亦唔係太爭氣，好彩嘅係ＡＩＡ（０１２９９）同大象（００００５）

夠硬淨撐住個市，最多只係跌咗２７點，全日低見２９５３４，最終恆指收報２９６２４點，升

６２點，連升咗六日，進帳１１０１點或近４巴仙，勁！主板成交額１０７９億銀，按日跌１９

巴仙。

國貨埋單收報１１５４６點，蒸發咗１０點。

Ａ場今日雖然表現牛皮，上證收報３１７６點，升６點。深成指收報１０２６０點，跌７點

，但兩市全日成交達１﹒０４萬億人仔，較上日僅少半巴仙，已經係今年內第十度成交突破萬億

大關，勁！

大隻藍戰士走勢唔算差，大象彈起逾１巴仙，報６５﹒４５銀。生發發（００３８８）漲近

半巴仙，報２７８﹒６銀。神州第１１批遊戲版號出台，但ＱＱ（００７００）再度食炸胡，但

都微彈唔夠半巴仙，報３６６蚊；中移動（００９４１）升近半巴仙，報７８﹒３５銀。ＡＩＡ

表現靠穩，升逾１巴仙，報８０蚊，最新山頂位已經去到８０﹒８銀！



＊銀娛再上試跑贏藍戰士，金軟夥騰訊升勢大急進＊



噚日馬交賭收勝預期，瑞信就跟手出個ＲＥＰＯＲＴ，維持銀娛（０００２７）「跑贏孖屐

」評級，「他屐」維持６７﹒５銀，而賭收勝預期主要係因為ＶＩＰ幸運率因素帶動。銀娛今日

起飛逾４巴仙，報５８﹒９５銀，係全日最勁嘅藍戰士！新濠（００２００）同樣跟升近２巴仙

，報１９﹒２８銀。永利（０１１２８）漲近２巴仙，報２０﹒１銀。金沙（０１９２８）彈起

兩巴仙，報４２﹒３銀。美高梅（０２２８２）踢高逾１巴仙，報１７﹒１銀。

噚日金山軟件（０３８８８）喺記者會上表示，《劍網３：指尖江湖》同《劍俠情緣２》將

會同ＱＱ一齊聯手推出，有個大碼頭傍住，股價都抽高近７巴仙，報２１﹒０５銀。其他手遊佬

都有追捧，ＩＧＧ（００７９９）跟漲近１巴仙，報１０﹒９銀。上面提到神州第１１批遊戲版

號出台，創夢天地（０１１１９）就有兩隻ｇａｍｅ中咗，缸友即刻掃貨，全日急升逾７巴仙，

報６﹒３５銀。第七大道（００７９７）表現麻麻，回吐超過３巴仙，報１﹒４銀。天鴿互動

（０１９８０）先升後回，平收報３﹒２６銀。



＊太平有力撐平保籮底橙，內房皆回吐缸友急急逃＊



神州保險佬噚日全線都有力撐，太平（００９６６）今日依然繼續彈起，而麥格理又咁啱升

佢「他屐」到「掃貨」，全日收升近兩巴仙，報２４蚊。新華保險（０１３３６）都硬淨踢高近

１巴仙，報４１﹒１５銀。人保（０１３３９）都有表現升咗唔夠半巴仙，報３﹒３９銀。國壽

（０２６２８）就微微起哄唔夠半巴仙，報２１﹒４５銀。不過，今日銀保監就印咗保險中介市

場亂象整治方案，部份保險佬怕怕回吐，平保（０２３１８）就要縮水近１個半巴仙，報

８８﹒７銀，但就高見９０﹒０５銀，創咗超過一年高。

噚日喺神州減稅政策生效下，加上Ａ場帶動鏟高，今日個別內房佬出現回吐，雅居樂

（０３３８３）大插水逾３巴仙，報１２﹒８８銀。合景泰富（０１８１３）跣低逾２巴仙，報

９﹒４４銀。中海外（００６８８）喺最新山頂位３１﹒３銀插咗旗後就碌返落嚟，全日跣低逾

１巴仙，報３０﹒５５銀。不過，部分內房佬依然跟住魚缸向好，事關中金話神州上個月新屋銷

售量價回暖，睇好第二季度內房佬表現，世茂房地產（００８１３）叉足電升近２巴仙，報

２５﹒７銀。金茂（００８１７）亦鏟高逾１巴仙，報５﹒４６銀。融創（０１９１８）踢高半

巴仙，報４０﹒２銀。深控（００６０４）炒起超過３巴仙，報３﹒２銀。



＊重卡銷售好重汽冇走寶，物管佬錯愕破頂後回落＊



重型卡車銷售上年買得好，好大程度係因為有國策支持，當大家諗緊嚟到今年重卡銷售仲可

唔可以保持增長嘅時候，今日神州第一商用車網嘅數據又畀到驚喜大家喎！上個月神州各類型重

型卡車銷售量達１４﹒４萬輛，按月再增８５巴仙，按年增４巴仙，超出「孖屐」預期不突止，

仲創咗單月銷售量歷史新高！今日幾隻重型機械佬當然有捧場客啦，其中，賣重卡同輕卡嘅重汽

（０３８０８）就炒起近９巴仙，收報１８﹒１４銀；濰柴（０２３３８）亦飆逾７巴仙，報

１３﹒７４銀；神州龍工（０３３３９）升近３巴仙，報２﹒６８銀；三一國際（００６３１）

彈起近半成，報３﹒５４銀；中聯重科（０１１５７）走高３巴仙，報４﹒１８銀。

之前表現強勢嘅神州物管佬今日兩邊走，而將要改名嘅新城悅（０１７５５）同中海物業（

０２６６９）噚日上咗最新山頂位之後，今日都顯著回吐，新城悅就唔見咗３巴仙，報

７﹒９６銀；中海物業就跌１巴仙，報３﹒７９銀；佳兆業物業（０２１６８）同綠城服務

（０２８６９）就各自升逾３巴仙，前者收報９﹒６４銀；後者就收報７﹒２３銀。雅生活服務

（０３３１９）就最傷，蒸發咗近４巴仙，報１３蚊。請請！



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