港股六連升，全日收報２９６２４漲６２點，成交近１０８０億

《經濟通通訊社２日專訊》隔晚（１日）美國３月製造業數據好於市場預期，刺激美國三大

指數齊漲，其中道指收高３２９點，或１﹒３％，報２６２５８點。經濟數據造好，亦令避險情

緒降溫，１０年期美債息隔晚大漲近８個點子，為１月４日以來最大單日漲幅，重上２﹒５厘水

平。

港股今日跟隨外圍造好，高開１７５點報２９７３５，再創逾九個月高位，但該位置已是全

日最高位，其後升幅持續收窄，更一度由升轉跌，最多軟２７點，全日低見２９５３４，最終港

股全日收報２９６２４，升６２點或升０﹒２１％，並連升六日，累漲１１０１點或３﹒９％。

主板成交１０７９﹒５６億元較上日減少１６％。

國企指數報１１５４６，跌０﹒０９％或跌１０點。

上證綜合指數報３１７６，升６點或升０﹒２０％，成交４６２６﹒６２億元人民幣。

重磅股方面，第１１批遊戲版號出台，騰訊（００７００）再次落空，惟股價微漲

０﹒２７％，報３６６元；匯控（００００５）升１﹒０８％，報６５﹒４５元；友邦

（０１２９９）走高１﹒１４，報８０元，盤中見８０﹒８０元創上市新高；港交所

（００３８８）行政總裁李小加指考慮推出掉期交易通等新項目，全日收升０﹒３６％，報

２７８﹒６元。中移動（００９４１）微升０﹒３２％，報７８﹒３５元。



＊銀娛表現最佳藍籌，東風升幅最大國指股＊



濠賭股再有追捧，銀娛（０００２７）獲瑞信唱好上調目標價，維持「跑贏大市」評級及

６７﹒５元目標價，該股全日升４﹒０６％，報５８﹒９５元，為全日表現最好藍籌；金沙

（０１９２８）走高２﹒０５％，報４２﹒３元；美高梅（０２２８２）升１﹒０６％，報

１７﹒１元；新濠（００２００）漲１﹒９％，報１９﹒２８元；澳博（００８８０）微升

０﹒４３％，報９﹒４５元；永利（０１１２８）走高１﹒５２％，報２０﹒１元。

汽車股普遍上揚，吉利（００１７５）升１﹒６７％，報１５﹒８２元；東風

（００４８９）升３﹒６％，報８﹒３５元，為表現最佳國指股；比亞迪（０１２１１）走高２

﹒０７％，報４９﹒４元；長汽（０２３３３）升１﹒８５％，報６﹒０６元；廣汽

（０２２３８）受業績拖累股價再走低，全日挫５﹒５６％，報８﹒６６元，為全日最差國指股

。

隔晚美國公布２月季調後建築開支環比升１％，以年率計建築開支總額續升至約

１﹒３２萬億美元，高於市場預期的轉降０﹒２％。創科（００６６９）升３﹒２３％，報

５５﹒９元，最高見５５﹒９５創近１５個月高。敏華（０１９９９）挫２﹒３％，報４﹒６７

元。其他美國市場工業股亦有追捧，耐世特（０１３１６）漲２﹒５２％，報１０﹒１６元。

信義玻璃（００８６８）升２﹒０９％，報９﹒３元。



＊重型卡車銷售數據佳，重機股全線有追捧＊



據中國第一商用車網數據顯示，３月份中國各類型重型卡車銷售量達１４﹒４萬輛，按月增

８５％，按年增４％，超出市場預期，且創下月度銷售量歷史新高。重器股全線漲，中國重汽（

０３８０８）飆８﹒７５％，報１８﹒１４元；濰柴動力（０２３３８）急升７﹒０１％，報１

３﹒７４元；三一國際（００６３１）漲４﹒７３％，報３﹒５４元；中聯重科

（０１１５７）升３﹒２１％，報４﹒１８元；龍工（０３３３９）跟升２﹒６８％，報

２﹒６８元。

中資券商股升跌各異，其中，華泰六八八六（０６８８６）跌１﹒９８％，報１５﹒８４元

；中金公司（０３９０８）傳被美基金公司沽貨套現２４億元，全日挫２﹒７４％，報

１８﹒４４元；招商證券（０６０９９）急升３﹒５５％，報１１﹒６６元；國泰君安

（０２６１１）升１﹒６９％，報１８元；海通證券（０６８３７）升１﹒５２％，報

１０﹒７２元。中信証券（０６０３０）軟０﹒７４％，報１８﹒８２元。



＊基建鐵路股逆市受壓，蒙牛跌幅最大藍籌＊



避險情緒降溫，基建鐵路股普遍受壓，中鐵（００３９０）跌３﹒３％，報６﹒７４元；中

鐵建（０１１８６）走低２﹒７８％，報９﹒７８元；中車（０１７６６）軟１﹒２２％，報７

﹒２８元；中冶（０１６１８）走低１﹒３％，報２﹒２８元；中通號（０３９６９）跟跌

１﹒１５％，報６﹒０１元。

食品股亦逆市下挫，其中，蒙牛（０２３１９）連日因業績上漲後，今日回吐２﹒０５％，

報２８﹒６元，為跌幅最大藍籌。潤啤（００２９１）跌２﹒８９％，報３１﹒９元。達利食品

（０３７９９）軟１﹒５６％，報５﹒６９元。統一（００２２０）走低１﹒４３％，報７﹒６

元。旺旺（００１５１）軟０﹒３１％，報６﹒５１元。中國食品（００５０６）升２﹒９％，

報３﹒１９元。（ｓｃ）

