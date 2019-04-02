港股六連升，全日收報２９６２４漲６２點，成交近１０８０億

《經濟通通訊社２日專訊》隔晚（１日）美國３月製造業數據好於市場預期，刺激美國三大
指數齊漲，其中道指收高３２９點，或１﹒３％，報２６２５８點。經濟數據造好，亦令避險情
緒降溫，１０年期美債息隔晚大漲近８個點子，為１月４日以來最大單日漲幅，重上２﹒５厘水
平。
港股今日跟隨外圍造好，高開１７５點報２９７３５，再創逾九個月高位，但該位置已是全
日最高位，其後升幅持續收窄，更一度由升轉跌，最多軟２７點，全日低見２９５３４，最終港
股全日收報２９６２４，升６２點或升０﹒２１％，並連升六日，累漲１１０１點或３﹒９％。
主板成交１０７９﹒５６億元較上日減少１６％。
國企指數報１１５４６，跌０﹒０９％或跌１０點。
上證綜合指數報３１７６，升６點或升０﹒２０％，成交４６２６﹒６２億元人民幣。
重磅股方面，第１１批遊戲版號出台，騰訊（００７００）再次落空，惟股價微漲
０﹒２７％，報３６６元；匯控（００００５）升１﹒０８％，報６５﹒４５元；友邦
（０１２９９）走高１﹒１４，報８０元，盤中見８０﹒８０元創上市新高；港交所
（００３８８）行政總裁李小加指考慮推出掉期交易通等新項目，全日收升０﹒３６％，報
２７８﹒６元。中移動（００９４１）微升０﹒３２％，報７８﹒３５元。
＊銀娛表現最佳藍籌，東風升幅最大國指股＊
濠賭股再有追捧，銀娛（０００２７）獲瑞信唱好上調目標價，維持「跑贏大市」評級及
６７﹒５元目標價，該股全日升４﹒０６％，報５８﹒９５元，為全日表現最好藍籌；金沙
（０１９２８）走高２﹒０５％，報４２﹒３元；美高梅（０２２８２）升１﹒０６％，報
１７﹒１元；新濠（００２００）漲１﹒９％，報１９﹒２８元；澳博（００８８０）微升
０﹒４３％，報９﹒４５元；永利（０１１２８）走高１﹒５２％，報２０﹒１元。
汽車股普遍上揚，吉利（００１７５）升１﹒６７％，報１５﹒８２元；東風
（００４８９）升３﹒６％，報８﹒３５元，為表現最佳國指股；比亞迪（０１２１１）走高２
﹒０７％，報４９﹒４元；長汽（０２３３３）升１﹒８５％，報６﹒０６元；廣汽
（０２２３８）受業績拖累股價再走低，全日挫５﹒５６％，報８﹒６６元，為全日最差國指股
。
隔晚美國公布２月季調後建築開支環比升１％，以年率計建築開支總額續升至約
１﹒３２萬億美元，高於市場預期的轉降０﹒２％。創科（００６６９）升３﹒２３％，報
５５﹒９元，最高見５５﹒９５創近１５個月高。敏華（０１９９９）挫２﹒３％，報４﹒６７
元。其他美國市場工業股亦有追捧，耐世特（０１３１６）漲２﹒５２％，報１０﹒１６元。
信義玻璃（００８６８）升２﹒０９％，報９﹒３元。
＊重型卡車銷售數據佳，重機股全線有追捧＊
據中國第一商用車網數據顯示，３月份中國各類型重型卡車銷售量達１４﹒４萬輛，按月增
８５％，按年增４％，超出市場預期，且創下月度銷售量歷史新高。重器股全線漲，中國重汽（
０３８０８）飆８﹒７５％，報１８﹒１４元；濰柴動力（０２３３８）急升７﹒０１％，報１
３﹒７４元；三一國際（００６３１）漲４﹒７３％，報３﹒５４元；中聯重科
（０１１５７）升３﹒２１％，報４﹒１８元；龍工（０３３３９）跟升２﹒６８％，報
２﹒６８元。
中資券商股升跌各異，其中，華泰六八八六（０６８８６）跌１﹒９８％，報１５﹒８４元
；中金公司（０３９０８）傳被美基金公司沽貨套現２４億元，全日挫２﹒７４％，報
１８﹒４４元；招商證券（０６０９９）急升３﹒５５％，報１１﹒６６元；國泰君安
（０２６１１）升１﹒６９％，報１８元；海通證券（０６８３７）升１﹒５２％，報
１０﹒７２元。中信証券（０６０３０）軟０﹒７４％，報１８﹒８２元。
＊基建鐵路股逆市受壓，蒙牛跌幅最大藍籌＊
避險情緒降溫，基建鐵路股普遍受壓，中鐵（００３９０）跌３﹒３％，報６﹒７４元；中
鐵建（０１１８６）走低２﹒７８％，報９﹒７８元；中車（０１７６６）軟１﹒２２％，報７
﹒２８元；中冶（０１６１８）走低１﹒３％，報２﹒２８元；中通號（０３９６９）跟跌
１﹒１５％，報６﹒０１元。
食品股亦逆市下挫，其中，蒙牛（０２３１９）連日因業績上漲後，今日回吐２﹒０５％，
報２８﹒６元，為跌幅最大藍籌。潤啤（００２９１）跌２﹒８９％，報３１﹒９元。達利食品
（０３７９９）軟１﹒５６％，報５﹒６９元。統一（００２２０）走低１﹒４３％，報７﹒６
元。旺旺（００１５１）軟０﹒３１％，報６﹒５１元。中國食品（００５０６）升２﹒９％，
報３﹒１９元。（ｓｃ）