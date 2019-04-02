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即市新聞

02/04/2019 16:11

港股六連升，全日收報２９６２４漲６２點，成交近１０８０億

　　《經濟通通訊社２日專訊》隔晚（１日）美國３月製造業數據好於市場預期，刺激美國三大
指數齊漲，其中道指收高３２９點，或１﹒３％，報２６２５８點。經濟數據造好，亦令避險情
緒降溫，１０年期美債息隔晚大漲近８個點子，為１月４日以來最大單日漲幅，重上２﹒５厘水
平。
　　港股今日跟隨外圍造好，高開１７５點報２９７３５，再創逾九個月高位，但該位置已是全
日最高位，其後升幅持續收窄，更一度由升轉跌，最多軟２７點，全日低見２９５３４，最終港
股全日收報２９６２４，升６２點或升０﹒２１％，並連升六日，累漲１１０１點或３﹒９％。
主板成交１０７９﹒５６億元較上日減少１６％。
　　國企指數報１１５４６，跌０﹒０９％或跌１０點。
　　上證綜合指數報３１７６，升６點或升０﹒２０％，成交４６２６﹒６２億元人民幣。
　　重磅股方面，第１１批遊戲版號出台，騰訊（００７００）再次落空，惟股價微漲
０﹒２７％，報３６６元；匯控（００００５）升１﹒０８％，報６５﹒４５元；友邦
（０１２９９）走高１﹒１４，報８０元，盤中見８０﹒８０元創上市新高；港交所
（００３８８）行政總裁李小加指考慮推出掉期交易通等新項目，全日收升０﹒３６％，報
２７８﹒６元。中移動（００９４１）微升０﹒３２％，報７８﹒３５元。

＊銀娛表現最佳藍籌，東風升幅最大國指股＊
　　
　　濠賭股再有追捧，銀娛（０００２７）獲瑞信唱好上調目標價，維持「跑贏大市」評級及
６７﹒５元目標價，該股全日升４﹒０６％，報５８﹒９５元，為全日表現最好藍籌；金沙
（０１９２８）走高２﹒０５％，報４２﹒３元；美高梅（０２２８２）升１﹒０６％，報
１７﹒１元；新濠（００２００）漲１﹒９％，報１９﹒２８元；澳博（００８８０）微升
０﹒４３％，報９﹒４５元；永利（０１１２８）走高１﹒５２％，報２０﹒１元。
　　汽車股普遍上揚，吉利（００１７５）升１﹒６７％，報１５﹒８２元；東風
（００４８９）升３﹒６％，報８﹒３５元，為表現最佳國指股；比亞迪（０１２１１）走高２
﹒０７％，報４９﹒４元；長汽（０２３３３）升１﹒８５％，報６﹒０６元；廣汽
（０２２３８）受業績拖累股價再走低，全日挫５﹒５６％，報８﹒６６元，為全日最差國指股

　　隔晚美國公布２月季調後建築開支環比升１％，以年率計建築開支總額續升至約
１﹒３２萬億美元，高於市場預期的轉降０﹒２％。創科（００６６９）升３﹒２３％，報
５５﹒９元，最高見５５﹒９５創近１５個月高。敏華（０１９９９）挫２﹒３％，報４﹒６７
元。其他美國市場工業股亦有追捧，耐世特（０１３１６）漲２﹒５２％，報１０﹒１６元。
信義玻璃（００８６８）升２﹒０９％，報９﹒３元。　　

＊重型卡車銷售數據佳，重機股全線有追捧＊
　　
　　據中國第一商用車網數據顯示，３月份中國各類型重型卡車銷售量達１４﹒４萬輛，按月增
８５％，按年增４％，超出市場預期，且創下月度銷售量歷史新高。重器股全線漲，中國重汽（
０３８０８）飆８﹒７５％，報１８﹒１４元；濰柴動力（０２３３８）急升７﹒０１％，報１
３﹒７４元；三一國際（００６３１）漲４﹒７３％，報３﹒５４元；中聯重科
（０１１５７）升３﹒２１％，報４﹒１８元；龍工（０３３３９）跟升２﹒６８％，報
２﹒６８元。
　　中資券商股升跌各異，其中，華泰六八八六（０６８８６）跌１﹒９８％，報１５﹒８４元
；中金公司（０３９０８）傳被美基金公司沽貨套現２４億元，全日挫２﹒７４％，報
１８﹒４４元；招商證券（０６０９９）急升３﹒５５％，報１１﹒６６元；國泰君安
（０２６１１）升１﹒６９％，報１８元；海通證券（０６８３７）升１﹒５２％，報
１０﹒７２元。中信証券（０６０３０）軟０﹒７４％，報１８﹒８２元。

＊基建鐵路股逆市受壓，蒙牛跌幅最大藍籌＊
　　
　　避險情緒降溫，基建鐵路股普遍受壓，中鐵（００３９０）跌３﹒３％，報６﹒７４元；中
鐵建（０１１８６）走低２﹒７８％，報９﹒７８元；中車（０１７６６）軟１﹒２２％，報７
﹒２８元；中冶（０１６１８）走低１﹒３％，報２﹒２８元；中通號（０３９６９）跟跌
１﹒１５％，報６﹒０１元。
　　食品股亦逆市下挫，其中，蒙牛（０２３１９）連日因業績上漲後，今日回吐２﹒０５％，
報２８﹒６元，為跌幅最大藍籌。潤啤（００２９１）跌２﹒８９％，報３１﹒９元。達利食品
（０３７９９）軟１﹒５６％，報５﹒６９元。統一（００２２０）走低１﹒４３％，報７﹒６
元。旺旺（００１５１）軟０﹒３１％，報６﹒５１元。中國食品（００５０６）升２﹒９％，
報３﹒１９元。（ｓｃ）

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