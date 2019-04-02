【大灣區】粵港澳三地政府官員下周二在東京出席大灣區推廣會

《經濟通通訊社２日專訊》行政長官林鄭月娥表示，將於本周日（７日）啟程至日本東京進

行外訪。她表示，將於下周二（９日）與廣東省省長馬興瑞、澳門行政法務司司長陳海帆在東京

出席大灣區推廣會，是三地政府首次到外地推廣大灣區，屆時將會與日本首相安倍晉三會面。

林鄭月娥指，日本是一個大市場，當中有不少專業服務，望有更多企業參與大灣區發展。

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