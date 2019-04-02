《經濟通通訊社２日專訊》麻疹個案數量持續上升！據了解本港今日再新增２宗麻疹感染個
案，其中一名患者是２３歲的機場男員工，以及另一名患者為年約２０多歲、於國泰貨運站擔任
貨運主任的男子。
有報道指，衛生署人員今午約１２時到國泰貨運站５樓消毒，並圍封貨運營運部工作區。
連同上述２宗個案，香港今年共錄得３８宗麻疹個案，更是第１７宗與機場或航空公司有關
的麻疹個案。（ｃｗ）
02/04/2019 14:54
【麻疹來襲】傳新增２宗麻疹感染個案，令今年累積總數達３８宗
《經濟通通訊社２日專訊》麻疹個案數量持續上升！據了解本港今日再新增２宗麻疹感染個
案，其中一名患者是２３歲的機場男員工，以及另一名患者為年約２０多歲、於國泰貨運站擔任
貨運主任的男子。
有報道指，衛生署人員今午約１２時到國泰貨運站５樓消毒，並圍封貨運營運部工作區。
連同上述２宗個案，香港今年共錄得３８宗麻疹個案，更是第１７宗與機場或航空公司有關
的麻疹個案。（ｃｗ）
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