【麻疹來襲】傳新增２宗麻疹感染個案，令今年累積總數達３８宗

《經濟通通訊社２日專訊》麻疹個案數量持續上升！據了解本港今日再新增２宗麻疹感染個

案，其中一名患者是２３歲的機場男員工，以及另一名患者為年約２０多歲、於國泰貨運站擔任

貨運主任的男子。

有報道指，衛生署人員今午約１２時到國泰貨運站５樓消毒，並圍封貨運營運部工作區。

連同上述２宗個案，香港今年共錄得３８宗麻疹個案，更是第１７宗與機場或航空公司有關

的麻疹個案。（ｃｗ）

