《神州經脈》李克強將訪歐，進口遊戲獲發版號，Ａ股再創十個月高

《神州經脈》滬深股市今日好淡爭持，收市仍保升勢，實現三連升。滬綜指高開０﹒４％，

刷新超過１０個月新高，惟挑戰三千二關遇強阻力，午後一度倒跌，釀酒板塊領跌，券商股亦下

跌，最終全日升０﹒２％，報３１７６﹒８２點，創２０１８年５月２２日以來超過１０個月新

高。

兩市全日成交達１０３８５億元（人民幣．下同），較上日僅少０﹒５３％，是今年內第十

度成交突破萬億大關。連升三日後，外資流走，通過滬股通和深股通淨流出１﹒６１億元，扭轉

此前連續兩日錄得淨流入的趨勢。



＊李克強８日起訪歐＊



外交部發言人耿爽表示，經中歐雙方商定並應克羅地亞總理普連科維奇邀請，國務院總理李

克強將於４月８日至１２日赴布魯塞爾舉行第２１次中國－歐盟領導人會晤，赴克羅地亞舉行第

８次中國－中東歐國家領導人會晤，並正式訪問克羅地亞。



＊進口遊戲獲發版號＊



據廣電總局網站最新顯示，總數為３０個，審批時間為３月２９日，其中巨頭騰訊

（００７００）及網易均有一款遊戲獲發版號，意味著該兩款遊戲獲准商業化運營。

騰訊獲批遊戲名為《冠軍盛典》，屬於近年熱爆的ＭＯＢＡ類型Ｄ電腦遊戲，但自騰訊啟動

「內測」及「公測」以來反應平平；網易獲批遊戲名為《迷室３》，是一款海外熱門解謎手遊的

續作。



＊奢侈品減價＊



內地自４月１日起下調增值稅稅率，蘋果等消費品牌下調中國市場的產品售價，部分最新款

ｉＰｈｏｎｅ機型降價至多５００元人民幣。

另外，據當地媒體報道，ＬＶＭＨ集團旗下路易威登和開雲集團旗下古馳（Ｇｕｃｃｉ）也

將中國市場建議零售價下調３％左右。



＊華為未來要做全球第一＊



華為消費者業務ＣＥＯ余承東今日在微博上表示，今年「華為＋榮耀」很可能成為全球第一

手機廠商。華為單品牌未來要做到全球第一，榮耀品牌做到中國前二，全球前四。余承東還表示

，將全力支持榮耀發展，在渠道、零售上加大投入，榮耀一定要超越並甩開對手。

國務院總理李克強昨日（１日）在人民大會堂與新西蘭總理阿德恩舉行會談，阿德恩指出新

西蘭沒有禁止華為，願就相關立法進程同中方保持溝通，李克強表示，不願意看到新西蘭對中國

一家企業採取歧視性做法，認為彼此應該遵循非歧視原則，對所有國家和所有企業一視同仁。



＊３月物流業景氣指數回升＊



中國物流與採購聯合會發布，３月中國物流業景氣指數為５２﹒６％，較上月回升３個百分

點。另外，中國倉儲指數為５７﹒２％，較上月回升１０﹒１個百分點。

中國物流信息中心主任何輝表示，鋼鐵、有色、化工、建材和機械設備，以及農副食品、家

電等，都有較好的回升，反映出市場比較活躍，另外，設備利用指數，資金周轉指數來看，也有

較好的回升，反映市場經營環境也有所改善。（ｃａ）

