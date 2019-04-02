《鍾之日記》香江連升六日，Ａ場十個月高

《鍾之日記》４月２日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



隔晚（１日）美國三大指數齊漲，香江魚缸今日隨外圍造好，高開１７５點報２９７３５，

再創逾九個月高位，但該位置已是全日最高位，其後升幅持續收窄，更一度由升轉跌，最低見

２９５３４，恆指最終收報２９６２４，升６２點或升０﹒２１％，連升六日，累漲１１０１點

或３﹒９％。主板成交１０７９﹒５６億元較上日減少１６％。

第１１批遊戲版號出台，騰訊（００７００）再次落空，惟股價微漲０﹒２７％，報３６６

元；港交所（００３８８）行政總裁李小加指考慮推出掉期交易通等新項目，升０﹒３６％。



＊Ａ場三連升，外資見沽貨＊



滬深股市今日好淡爭持，收市仍保升勢，實現三連升。滬綜指今早高開０﹒４１％，惟挑戰

三千二關遇強阻力，午後一度倒跌，釀酒板塊領跌，券商股亦下跌，最終全日升０﹒２％，報

３１７６﹒８２點，創２０１８年５月２２日以來超過１０個月新高。

兩市全日成交達１０３８５億元人民幣，較上日僅少０﹒５３％，是今年內第十度成交突破

萬億大關。連升三日後，外資流走，通過滬股通和深股通淨流出１﹒６１億元人民幣，扭轉此前

連續兩日錄得淨流入的趨勢。

本月面對重大流動性缺口，市場關注人行會否降準，原人行調查統計司司長盛松成認為，下

調存款準備金率存在空間和可能，但是需要結合目前的經濟形勢和整體的金融市場流動性情況進

行全面評估。目前不是決定是否降準的最好時機。

此外，早前一則假冒新華社記者發布的「４月１日起降準」消息流傳，人行不但出面澄清該

消息，並決定就此事正式致函公安機關要求查處。



＊中金遭ＴＰＧ套現近２４億，「中國高盛」美譽不再？＊



外電引述消息報道，私募基金ＴＰＧ配售其持有的中金公司（０３９０８）大部分股權，套

現近２３﹒８億元。有關交易相信在今早上板，中金公司於市前分別錄得一手６０００萬股交叉

盤及一手６８８１﹒２３萬股市前交易，兩手共１﹒２９億股，每股１８﹒５８元，涉資

２３﹒９３億元。

ＴＰＧ今次以出售約１﹒２８億股中金，佔ＴＰＧ持股的７５％。出售價較中金上日收市價

１８﹒９６元折讓２％。消息指，由於需求強勁，ＴＰＧ出售量較原先計劃為高。

ＴＰＧ在２０１０年入股中金，知情人士稱，此次出售會為ＴＰＧ帶來約１﹒４倍回報。

中金上周五（３月２９日）公布去年度錄得純利３４﹒９２億元人民幣，按年多賺２６％；

收入升２１﹒５％，去年投行業務續保持名列前茅，在Ａ股ＩＰＯ、港股ＩＰＯ及港股再融資的

承銷規模分別排名第一、第二和第一。

中金公司是內地首家中外合資的投行，由建行及大摩於１９９５年發起成立，當時被投資界

捧為「中國高盛」。今次ＴＰＧ大手沽售中金，是否預示「中國高盛」的美譽不再就不得而知，

但投資者仍較冷靜，中金收跌２﹒７％，報１８﹒４４元，仍高於放榜前的收市價１８﹒１８元

。



＊內需股疲弱，蒙牛表現最差藍籌＊



內需股今日疲弱領跌，蒙牛乳業（０２３１９）被麥格理維持「跑輸大市」評級，該行料蒙

牛今年經營溢利率將按年跌６０點子至５％，但同時上調對蒙牛今明兩年的純利預測２３％及

１５％。蒙牛為全日表現最差藍籌，跌２﹒１％；同為消費股的達利食品（０３７９９）跌

１﹒６％，統一企業（００２２０）軟１﹒４％，惟康師傅微升（００３２２）升０﹒３％。

另外，內地下調增值稅稅率，蘋果等消費品牌下調中國市場的產品售價，部分最新款

ｉＰｈｏｎｅ機型降價至多５００元人民幣；ＬＶＭＨ集團旗下路易威登和開雲集團旗下古馳

（Ｇｕｃｃｉ）也將中國市場建議零售價下調３％左右。



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