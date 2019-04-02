【科創板】科創板受理企業首現特別表決權

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２日上海專電》上交所昨晚公布，瀾起科技、博眾精工、優

刻得科技３家企業科創板發行上市申報獲受理。

其中，瀾起科技屬於計算機通信和其他電子設備製造業，擬融資２３億元（人民幣．下同）

；博眾精工屬於專用設備製造業，擬融資１１﹒０３億元；優刻得屬於互聯網和相關服務業，擬

融資４７﹒４８億元。三家公司合計擬融資８１﹒７８億元。



＊優刻得是首家設置「特別表決權」的公司＊



優刻得是目前獲受理企業中，首家設置「特別表決權」的公司，選用第二套上市標準：預計

市值不低於５０億元，且最近一年營收不低於５億元。

優刻得為第三方雲計算服務商，客戶包括互動娛樂、移動互聯、企業服務等互聯網企業，以

及金融、教育機構、新零售、智能製造等傳統行業的企業。公司收入主要集中在互聯網領域，若

政策調控等對公司下游互聯網企業造成影響，則公司存在運營及業績壓力。

２０１７年６月以來，優刻得歷次融資的投前估值均高於５０億元，且估值水平隨收入的增

長呈上升趨勢。本次擬融資４７﹒４８億元，用於內蒙古優刻得數據中心等多個項目。



＊「中國最牛集成電路設計公司」瀾起科技＊



另一家頗受關注的企業是被稱作「中國最牛集成電路設計公司」的瀾起科技，公司預計市值

不低於２２０﹒１億元，採用第一套市值標準。

瀾起科技的主營產品包括內存接口芯片、津逮服務器ＣＰＵ以及混合安全內存模組等。從申

報材料來看，瀾起科技存在客戶集中度較高等風險，在公司主營產品的下游市場，三星電子、海

力士、美光科技等企業已佔據超過９０％的市場份額。

公司本次擬募集資金２３億元將用於新一代內存接口芯片研發及產業化等３個項目。



＊博眾精工擁有專利１１３１項＊



博眾精工主營工業機器人、系統集成、自動化設備等，同時，公司亦可為客戶提供數字化工

廠的整體解決方案，業務涵蓋消費電子、汽車、新能源等行業領域。公司擁有１１３１項專利，

其中發明７４４項，實用新型專利３４２項，外觀設計專利４５項。

博眾精工主要面臨設計研發成本高、階段性技術不易突破等難點，存在市場開拓失敗、甚至

丟失重要客戶的風險。

公司本次擬募資１１﹒０３億元，擬用於消費電子行業自動化設備擴產建設項目，汽車、新

能源行業自動化設備產業化建設項目等。

