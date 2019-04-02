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02/04/2019 09:06

【科創板】科前生物等３家科創板受理企業進入問詢環節

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２日上海專電》目前上交所已公布３１家申報科創板獲受理
的企業，業務涉及計算機、通信和其他電子設備製造業；專用設備製造業；醫藥製造業等８個行
業。其中，科前生物、天奈科技和睿創微納３家公司已進入問詢環節。
　　相關人士透露，問詢函目前只是發送給申報企業及保薦機構，企業方面作出回復，相關材料
才會一並對外公開。

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