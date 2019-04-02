【大灣區】虎門二橋正式更名南沙大橋，今通車連接東莞

《經濟通通訊社２日專訊》廣東省交通集團通報，南沙大橋４月２日１２時正式通車。廣東

省交通運輸廳表示，作為粵港澳大灣區內又一條重要的過江通道，南沙大橋的建成通車標誌著粵

港澳大灣區交通基礎設施建設步入新階段，大灣區快速交通網絡正在加快形成。

《粵港澳大灣區發展規劃綱要》提出，構築大灣區快速交通網絡，加快深中通道、虎門二橋

過江通道建設。廣東省交通運輸廳介紹，經有關管理部門同意，即將通車的虎門二橋項目總體命

名為「南沙大橋」。（ｃａ）

