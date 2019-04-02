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02/04/2019 11:03

【華為動向】余承東：華為單品牌要做全球第一，榮耀做到中國前二

　　《經濟通通訊社２日專訊》華為消費者業務ＣＥＯ余承東今日在微博上表示，今年「華為＋
榮耀」很可能成為全球第一手機廠商。華為單品牌未來要做到全球第一，榮耀品牌做到中國前二
，全球前四。
　　余承東還表示，將全力支持榮耀發展，在渠道、零售上加大投入，榮耀一定要超越並甩開對
手。（ｃａ）

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