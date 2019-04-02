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02/04/2019 14:09

【減稅降費】增值稅率下降，蘋果、ＬＶ等奢侈品牌中國市場減價

　　《經濟通通訊社２日專訊》內地自４月１日起下調增值稅稅率，蘋果等消費品牌下調中國市
場的產品售價，部分最新款ｉＰｈｏｎｅ機型降價至多５００元人民幣。
　　另外，據當地媒體報道，ＬＶＭＨ集團旗下路易威登和開雲集團旗下古馳（Ｇｕｃｃｉ）也
將中國市場建議零售價下調３％左右。
　　上個月寶馬汽車、奔馳等豪華汽車已紛紛下調內地幾款車型的售價。（ｃａ）

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