【聚焦人幣】外匯中心：３月人幣外匯掉期成交較上月增近７０％

《經濟通通訊社２日專訊》中國外匯交易中心（ＣＦＥＴＳ）最新公布的人民幣外匯月度統

計數據顯示，３月人民幣兌美元即期、外匯掉期、遠期和期權累計成交１６﹒９萬億元（人民幣

．下同），較上月增６３﹒６％；其中人民幣外匯掉期成交１１８９７５﹒７億元，較上月增６

９﹒４％，其中隔夜掉期佔比５９﹒８％。

交易中心同時宣布，為進一步完善銀行間市場風險緩釋體系，幫助市場成員進行存續合約管

理，從即日起正式推出人民幣對美元外匯掉期估值服務。（ｃａ）

