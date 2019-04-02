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即市新聞

02/04/2019 09:40

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市貶２８點子，報６﹒７１３５

　　《經濟通通訊社２日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６﹒７１６１，較上個交易日升３２
點子。
　　人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早低開２８點子，報６﹒７１３５，上個交易日即期
匯率收盤報６﹒７１０７。
　　中國債券市場昨日迎來國際化進程中的重要時刻，人民幣計價的中國國債和政策性銀行債券
正式納入國際三大主要指數之一的彭博巴克萊全球綜合指數，分步在２０個月內完成，這將使得
人民幣計價的中國債券將成為繼美元、歐元、日圓之後的第四大計價貨幣債券。（ｃａ）

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