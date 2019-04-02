《經濟通通訊社２日專訊》人民銀行公布，目前銀行體系流動性總量處於較高水平，決定今
日不開展逆回購操作，連續第十個交易日暫停逆回購操作。公開市場本周均沒有逆回購到期，今
日繼續零投放零回籠。（ａｃ）
02/04/2019 09:14
【人行收水】人行稱流動性總量處較高水平，逆回購操作十連停
《經濟通通訊社２日專訊》人民銀行公布，目前銀行體系流動性總量處於較高水平，決定今
日不開展逆回購操作，連續第十個交易日暫停逆回購操作。公開市場本周均沒有逆回購到期，今
日繼續零投放零回籠。（ａｃ）
|國際動態02/04/2019
日本新年號「令和」 寄意未來滿希望
|生財有道01/04/2019
《開市Good Morning》林嘉麒：上破三萬視乎經濟配合
|FOCUS01/04/2019
【FOCUS】脫歐「肥皂劇」攤牌 下季主角將換人?
|興證快訊01/04/2019
自願醫保
|國際動態01/04/2019
朱克伯格：規管網絡 政府應更積極
|生財有道29/03/2019
【放榜懶人包】本周重點藍籌股業績／焦點／投資評級 一表盡掌握
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰