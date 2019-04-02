《經濟通通訊社２日專訊》國務院公布，原則上同意《橫琴國際休閒旅遊島建設方案》。國
務院要求橫琴國際休閒旅遊島要大力推進生態文明建設，建設環境友好、資源節約的生態島，積
極推進自由貿易試驗區建設，構建開放合作新體制，探索國際休閒旅遊島開發新模式，逐步將橫
琴建設成為面向未來、國際品質、生態優先、協同發展、智慧支撐的國際休閒旅遊島。（ｅｙ）
02/04/2019 08:09
【大灣區】國務院：同意橫琴國際休閒旅遊島建設方案
《經濟通通訊社２日專訊》國務院公布，原則上同意《橫琴國際休閒旅遊島建設方案》。國
務院要求橫琴國際休閒旅遊島要大力推進生態文明建設，建設環境友好、資源節約的生態島，積
極推進自由貿易試驗區建設，構建開放合作新體制，探索國際休閒旅遊島開發新模式，逐步將橫
琴建設成為面向未來、國際品質、生態優先、協同發展、智慧支撐的國際休閒旅遊島。（ｅｙ）
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