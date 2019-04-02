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02/04/2019 14:05

【華為風波】李克強會見新西蘭總理，稱不願見中國企業被歧視

　　《經濟通通訊社２日專訊》國務院總理李克強昨日（１日）在人民大會堂與新西蘭總理阿德
恩舉行會談，阿德恩指出新西蘭沒有禁止華為，願就相關立法進程同中方保持溝通，李克強表示
，不願意看到新西蘭對中國一家企業採取歧視性做法，認為彼此應該遵循非歧視原則，對所有國
家和所有企業一視同仁。（ｅｙ）

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