【華為動向】聯通公布攜號轉網項目採購結果：華為、中興中標

《經濟通通訊社２日專訊》中國聯通日前發布攜號轉網項目（短信中心、短信互通網關、短

信在信網關）單一來源採購，本次集採涉及５４套短信中心、４７套短信互通網關和３７套短信

在信網關，採購供應商為華為和中興通訊（００７６３）（滬：００００６３）。

中國聯通要求所有標包均要求２０１９年４月３０日前設備到貨，５月３１日之前完成設備

安裝、調測，７月３１日之前完成聯調。（ｃａ）

