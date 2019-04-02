《經濟通通訊社２日專訊》據廣電總局網站最新顯示，總數為３０個，審批時間為３月２９
日，其中巨頭騰訊（００７００）及網易均有一款遊戲獲發版號，意味著該兩款遊戲獲准商業化
運營。
騰訊獲批遊戲名為《冠軍盛典》，屬於近年熱爆的ＭＯＢＡ類型電腦遊戲，但自騰訊啟動
「內測」及「公測」以來反應平平；網易獲批遊戲名為《迷室３》，是一款海外熱門解謎手遊的
續作。
另外，有旗下進口遊戲獲發版號的公司還有中青寶（深：３０００５２）、完美世界
（深：００２６２４）、巨人網絡（深：００２５５８）等。（ｅｙ）
02/04/2019 16:58
【網遊重光】國家終發首批進口遊戲版號，騰訊網易各一款新作獲批
《經濟通通訊社２日專訊》據廣電總局網站最新顯示，總數為３０個，審批時間為３月２９
日，其中巨頭騰訊（００７００）及網易均有一款遊戲獲發版號，意味著該兩款遊戲獲准商業化
運營。
騰訊獲批遊戲名為《冠軍盛典》，屬於近年熱爆的ＭＯＢＡ類型電腦遊戲，但自騰訊啟動
「內測」及「公測」以來反應平平；網易獲批遊戲名為《迷室３》，是一款海外熱門解謎手遊的
續作。
另外，有旗下進口遊戲獲發版號的公司還有中青寶（深：３０００５２）、完美世界
（深：００２６２４）、巨人網絡（深：００２５５８）等。（ｅｙ）
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