【網遊重光】國家終發首批進口遊戲版號，騰訊網易各一款新作獲批

《經濟通通訊社２日專訊》據廣電總局網站最新顯示，總數為３０個，審批時間為３月２９

日，其中巨頭騰訊（００７００）及網易均有一款遊戲獲發版號，意味著該兩款遊戲獲准商業化

運營。

騰訊獲批遊戲名為《冠軍盛典》，屬於近年熱爆的ＭＯＢＡ類型電腦遊戲，但自騰訊啟動

「內測」及「公測」以來反應平平；網易獲批遊戲名為《迷室３》，是一款海外熱門解謎手遊的

續作。

另外，有旗下進口遊戲獲發版號的公司還有中青寶（深：３０００５２）、完美世界

（深：００２６２４）、巨人網絡（深：００２５５８）等。（ｅｙ）

