【ＦＯＣＵＳ】中國債市「入彭」，央媽再添「泡沫大鬥法」籌碼

【ＦＯＣＵＳ】自ＭＳＣＩ上月通過Ａ股「三倍入摩」，到滬指周二（２日）上戰３２００

關，去年底偷步抄底的外資勢賺得盆滿缽滿。股市之外，借著人民幣計價的內地國債及政策性銀

行債券自周一（１日）起啟動分階段納入「彭博－巴克萊全球綜合指數」，外資買股又買債料才

剛剛熱身。

債市跟隨股市狂歡起舞，不單令恆大（０３３３３）掌門許家印去年「無奈」認購的１０億

美元自家債，收益「歪打正著」地高達１７％；收購問題債權，並博取超額回報更成為一門另類

生意。

不過與此同時，境內債券首季違約規模再刷新歷史新高，加上首季遭降級的美國企業債相對

升級比例錄２０１６年來最高，亦提醒樂觀之餘隱憂處處。



＊機構最樂觀料未來５年逾萬億美元流入＊



如同「入摩」的Ａ股，中國債市本月開始亦多了一重國際認證－－３６４隻、約３﹒３萬億

美元市值的境內債券將分２０個月（每月各５％比重）「入彭」。包括１５９隻中國國債及

２０５隻來自國開行、農開行、進出口行的債券，全部納入後將佔「彭博－巴克萊全球綜合指數

」總市值的逾６％，料吸引千億級美元外資流入。

中國債券因收益率跑贏全球而獨具吸引，早已是不爭事實。截至２月底，境外機構和個人持

有境內債券規模逾１﹒７１萬億元人民幣，惟僅佔總存量規模約２％，未來潛力不可小覷。

渣打、匯豐分別預計，未來料有１２００億美元、１５００億美元資金因應「入彭」流入中

國。景順更指，未來５年，外資持有的中國債券比例將升至１３％，即至少有１﹒２萬億美元流

入。外匯交易中心（ＣＦＥＴＳ）數據就顯示，外資入市速度正大幅加快，境外機構投資者首季

新開戶聯網數量就已達去年全年的７０％。



＊首季違約規模錄新高顯現金流未見改善＊



外資對境內債市摩拳擦掌，為人民幣匯率帶來支撐之餘，亦帶動亞洲美元債市場回暖。騰訊

（００７００）最新宣布將中期票據發行限額加碼一倍至２００億美元後，據報周三（３日）擬

再發行５０億美元債券。而恆大（０３３３３）許家印去年自掏腰包１０億美元認購的自家債，

不到５個月的帳面收益估算已達１７％。

此外，以超低價格買入問題債券，並期高價賣出或大比例兌付的方式獲取超額收益，正成為

一門另類生意。據專注困境資產投資的「鼎一投資」透露，從目前市況看，困境企業重組類項目

的收益可高逾２０％。

不過，是否個個爛蘋果都有點石成金的好運，實屬見仁見智。畢竟，首季境內債市錄至少

３８隻債券新發違約，同比急增逾三倍，且違約規模高達約２６２億元人民幣新高，顯示現金流

未見改善。事實上，外資目前持有中國債券近七成皆為國債，信用債比例不足４％，顯示對企業

信息披露和公司治理望而卻步。

儘管如此，外資持續流入令北京在與華盛頓的「泡沫大鬥法」中似顯領先，加上美國公司債

首季遭降級相對升級的比例錄２０１６年來最高，連白宮首席經濟顧問庫德洛上周也喊出「聯儲

局應即時減息５０基點」。至於央媽的定力，幾時降準將成下一個觀察指標。

（經濟通通訊社 俞瑾）

