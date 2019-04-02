《日入而息》港交所稱年內不會推南向債券通，港股六連升成交千億

《今天重點》﹡港交所（００３８８）李小加稱今年內或不會推出南向債券通；未來或考慮

推出掉期交易通等新項目，將加強基建設施

﹡中銀香港（０２３８８）與經濟通合作推全新跨平台投資體驗，即時買賣股

票及外匯

﹡林鄭月娥不評論劉鑾雄就修例申請司法覆核；大律師公會再發聲明，批政府

稱現時法例有漏洞是誤導

﹡３月住宅樓宇買賣合約按月上升２７﹒９％

﹡德勤表示港交所不會因科創板設立而被邊緣化；首季新股數量及規模減，料

今年集資至少１８００億



《即日市況》﹡港股六連升，全日收報２９６２４漲６２點，成交近１０８０億



《深滬股市》﹡滬綜指好淡爭持收升０﹒２％三連升，成交再破萬億



《美元匯價》﹡貿談偏樂觀避險需求減退，日圓或試１１２；歐元最新報１﹒１１９８╱

２０４，日圓最新報１１１﹒３５╱３８



《公司資訊》﹡ＡＳＭ太平洋（００５２２）與九江市政府簽協議，興建物料業務工廠

﹡平安科技中標香港特區政府ｅＩＤ項目，助力香港智慧城市建設

﹡東正金融（０２７１８）公開發售認購不足

﹡港交所（００３８８）李小加稱今年內或不會推出南向債券通；未來或考慮

推出掉期交易通等新項目，將加強基建設施

﹡泰凌醫藥（０１０１１）今早起短暫停牌

﹡渣打（０２８８８）延長美國「延遲檢控協議」，違反伊朗制裁禁令調查快

告一段落；虛擬銀行定位為普及金融，暫提供零售存貸服務

﹡匯豐ＲＥＷＡＲＤ＋積分分享功能，冀簽帳額保持增長

﹡葉氏化工（００４０８）未來續主力發展本業，大嘜養車盈利表現視乎發展

規模

﹡榮威國際（０３３５８）獲８８８９萬美元３年期銀團貸款

﹡領展（００８２３）分拆出售房委物業遵守地契，推升物價是誤解

﹡小米（０１８１０）第三間小米之家４月將於元朗開業，將推出兩款新產品

﹡威勝控股（０３３９３）附屬獲合共１﹒９億元廣東電網招標合同

﹡禪遊科技（０２６６０）明起招股，入場費約２６６７元

﹡國泰（００２９３）與漢莎貨運擴展商務合作，與倫敦等歐洲機場建直接貨

運聯繫

﹡中銀（０２３８８）冀本月內推可扣稅終身年金，自願醫保靈活計劃仍在審

批中

﹡新城悅（０１７５５）股權高度集中，證監建議投資者審慎行事

﹡先豐服務（００５００）啟動新基礎設施業務部門，成第四板塊業務

﹡信義玻璃（００８６８）成功籌組１２億綠色貸款，涵蓋一帶一路及大灣區

發展計劃

﹡當代置業（０１１０７）上月合約銷售額逾１７億元人民幣，按年上升

８﹒３％



《國企紅籌》﹡重慶機電（０２７２２）貿易戰對公司影響不大，併購可遇不可求



《神州民企》﹡江南（０１３６６）冀淨利率可回升至逾４％，今年資本開支１億元人民幣

﹡恆大（０３３３３）上月合約銷售額５４９億元人民幣，按年升１１％



《中國要聞》﹡上海首個５Ｇ超聲聯合實驗室，可指導手術，遠程會診

﹡中移動表示５Ｇ比４Ｇ網速高２０倍，眨眼創造無限可能

﹡中金表示內地３月新房銷售量價回暖，看好二季度地產股

﹡中指院表示３月百城新樓均價按月小幅回升，按年漲４％

﹡內地即將推出首批公募ＲＥＩＴｓ試點產品

﹡海南調整購房政策，引進人才享受戶籍居民同等待遇

﹡華夏幸福未獲股東同意便啟動發債，被批治理水平不足

﹡劉昆稱中國將繼續為新開發銀行開展業務創造良好環境

﹡銀保監印發保險中介市場亂象整治工作方案

﹡人行就「４月１日起降準」謠言致函公安機關；人行稱流動性總量處較高水

平，逆回購操作十連停；移動支付已成農村地區網絡支付主導

﹡內地３月汽車經銷商庫存指數仍超警戒線；內地３月物流業景氣指數回升，

物流業務大幅增加

﹡摩根資產管理表示依照基準指數，選擇全面增持中國債券

﹡外匯中心表示３月人幣外匯掉期成交較上月增近７０％

﹡中證監對舒逸民操縱證券市場罰沒逾５０００萬元

﹡網信辦表示短視頻平台６月上線「青少年防沉迷系統」

﹡數字中國峰會下月６至８日福州召開，華為騰訊等參與

﹡「私募一哥」徐翔妻起訴離婚，涉６家Ａ股財產分割

﹡中金所３月股指期貨交易量同比大增逾３倍

﹡虎門二橋正式更名南沙大橋，今通車連接東莞

﹡粵港澳三地政府官員下周二在東京出席大灣區推廣會

﹡粵港澳放寬跨境小汽車指標申請範圍和條件，４月中實施

﹡科前生物等３家科創板受理企業進入問詢環節

﹡增值稅率下降，蘋果、ＬＶ等奢侈品牌中國市場減價

﹡李克強會見新西蘭總理，稱不願見中國企業被歧視

﹡余承東稱華為單品牌要做全球第一，榮耀做到中國前二

﹡華為牽手長沙共建智慧城市「雲底座」建智慧應用體系

﹡聯通公布攜號轉網項目採購結果：華為、中興中標

﹡外交部表示李克強４月８日至１２日赴歐洲訪問

﹡工信部表示首２月互聯網業務收入１４９８億，增速回落

﹡最高檢以涉嫌受賄罪逮捕前國家能源局長努爾．白克力

﹡人社部擬建立失業青年實名數據庫，幫扶就業創業

﹡無人出租車時代到來：百度下半年落地自動駕駛出租車

﹡銀保監對城鄉居民大病保險續免徵三年保險保障基金



《寶島快訊》﹡台股收升０﹒５％，報１０６９０﹒３點



《其他消息》﹡林鄭月娥不評論劉鑾雄就修例申請司法覆核

﹡傳新增２宗麻疹感染個案，令今年累積總數達３８宗

﹡許智峯涉搶手機案雙方完成舉證，至２４日結案陳詞

﹡李家超稱現時條例未涵蓋內地，因當年需商討長期協議

﹡大律師公會再發聲明，批政府稱現時法例有漏洞是誤導

﹡３月住宅樓宇買賣合約按月上升２７﹒９％

﹡野村維持今年經濟增長１﹒６％預測，因內地需求疲弱

﹡深股通額度全日流走２﹒３億元；滬股通額度全日用近６億元

﹡德勤表示港交所不會因科創板設立而被邊緣化；首季新股數量及規模減，料

今年集資至少１８００億

﹡大馬發展商在港推售倫敦綜合式大型住宅項目

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