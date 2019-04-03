《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２６１７９．１３ 跌 ７９．２９點╱０．３０％
標普５００ ２８６７．２４ 升 ０．０５點╱０．００％
納斯達克 ７８４８．６９ 升 １９．７８點╱０．２５％
倫敦富時１００ ７３９１．１２ 升 ７３．７４點╱１．０１％
法蘭克福ＤＡＸ １１７５４．７９ 升 ７２．８０點╱０．６２％
巴黎ＣＡＣ４０ ５４２３．４７ 升 １７．９４點╱０．３３％
﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１１１．３４，歐元兌美元１．１２０７
03/04/2019 07:46
《日出而作》道指跌７９點，油價創今年高位，比特幣升逾兩成
《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２６１７９．１３ 跌 ７９．２９點╱０．３０％
標普５００ ２８６７．２４ 升 ０．０５點╱０．００％
納斯達克 ７８４８．６９ 升 １９．７８點╱０．２５％
倫敦富時１００ ７３９１．１２ 升 ７３．７４點╱１．０１％
法蘭克福ＤＡＸ １１７５４．７９ 升 ７２．８０點╱０．６２％
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