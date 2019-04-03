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即市新聞

03/04/2019 07:46

《日出而作》道指跌７９點，油價創今年高位，比特幣升逾兩成

　　《外圍重點》歐美主要股市指數收市：　
　　
　　　　　　　　紐約道瓊斯　　　　２６１７９．１３　跌　　７９．２９點╱０．３０％　
　　　　　　　　標普５００　　　　　２８６７．２４　升　　　０．０５點╱０．００％　
　　　　　　　　納斯達克　　　　　　７８４８．６９　升　　１９．７８點╱０．２５％　
　　　　　　　　倫敦富時１００　　　７３９１．１２　升　　７３．７４點╱１．０１％　
　　　　　　　　法蘭克福ＤＡＸ　　１１７５４．７９　升　　７２．８０點╱０．６２％　
　　　　　　　　巴黎ＣＡＣ４０　　　５４２３．４７　升　　１７．９４點╱０．３３％　
　　
　　　　　　　　﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１１１．３４，歐元兌美元１．１２０７

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