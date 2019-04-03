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03/04/2019 07:50

《匯市走勢》文翠珊尋求進一步推遲脫歐，英鎊向好

　　《經濟通通訊社３日專訊》英鎊周二（２　日）上漲，此前英國首相文翠珊宣布將要求歐盟
進一步推遲英國「脫歐」。
　　在文翠珊發布聲明後，英鎊兌美元一度上漲０﹒２％，報１﹒３１２７美元。歐元兌美元一
度跳升至日高１﹒１２１５美元，之後回吐，最終收跌０﹒１％，報１﹒１２０２美元。
　　澳元兌美元下跌０﹒６％，報０﹒７０７０美元，此前澳洲政府下調經濟增長預測。
（ｍｎ）

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