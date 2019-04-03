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即市新聞

03/04/2019 07:50

《盤前攻略》港股今早料先升後回，短期整固後或重拾升勢

　　《經濟通通訊社３日專訊》美股終止三連升，其中美國核心非國防資本財訂單數字遜預期，
市場再次牽起避險情緒，美國１０年期國債孳息率再次回落。有分析師指出，近期中美兩國經濟
數據樂觀，對整體環球經濟開始穩定下來，令美國１０年期國債重返２﹒４水平以上，遠離出現
倒掛風險。道指收報２６１７９點，跌７９點或０﹒３％。納指收報７８４８點，升１９點或０
﹒２５％。標指收報２８６７點，升不足１點。

＊夜期回吐，ＡＤＲ榮辱互見＊
　
　　港股夜期收報２９７２４點，跌１５點，高水９９點。
　　港股ＡＤＲ比例指數升６１點，報２９６８６點。預託證券榮辱互見，騰訊升０﹒５３％，
折合港元報３６７﹒９４元。匯控升１﹒１１％，折合港元報６６﹒１８元。中移動升
０﹒３５％，折合港元報７８﹒６３。友邦升０﹒３９％，折合港元報８０﹒３１元。長和跌０
﹒４４％，折合港元報８４﹒６３。中行跌０﹒８％，折合港元報３﹒６８元。國壽跌
０﹒１６％，折合港元報２１﹒４２元。中海油跌０﹒５％，折合港元報１４﹒６３元。中石化
跌０﹒０４％，折合港元報６﹒３３元。中聯通升０﹒６５％，折合港元報１０﹒１７元。
　
＊恆指整固後再挑戰三萬大關＊
　
　　隔晚美股表現升跌不一，而有「黑期」之稱的新加坡ＨＳ５０指數現報２９６４９點，升
１３點或０﹒０５％。反映大市方向略為迷失，預料恆指今早高開不足百點，且掉頭下挫機會大
。業績期過後預料大市會出現短期整固，而短期內濠賭亦因為五一黃金周關係而提早炒起，相信
會是港股近期升市動力之一，投資者考慮現時短期持有，待五一黃金周前夕沽出獲利。港股或先
在該月內進行短期整固，然後再重拾升勢挑戰三萬點關口。（ｕｌ）

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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